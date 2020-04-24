動森玩家分享「大頭菜飆破599元」 釣出佛羅多拜託：讓我賣

外國有個動森玩家在推特分享自己島上的大頭菜價格已經飆到599元，結果意外釣到以飾演《魔戒》電影三部曲主角「佛羅多」聞名的演員伊利亞．伍德。（圖擷取自twitter）

2020-04-24 21:27:31

〔即時新聞／綜合報導〕投資有賺有賠，詳情請看大頭菜說明書！目前在全球爆紅的隔離好夥伴《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing New Horizons；ACNH），除了自由度高、什麼都辦得到外，許多玩家也一頭栽入大頭菜的期貨市場；外國有個動森玩家日前在自己的推特分享自己島上的大頭菜，價格已經飆到599元，讓有需要的玩家可以私訊要連線密碼，結果意外釣到以飾演《魔戒》電影三部曲主角「佛羅多」聞名的演員伊利亞．伍德（Elijah Wood），讓她驚呼連連。

綜合媒體報導，這位推特網友潔西卡（Jessica，推特帳號Jessa）說，發現伍德私訊她的時候「嚇了一大跳」；最後伍德也成功拜訪潔西卡的「阿克-托」島（Ahch-to，取自星際大戰），不僅在島上成功販賣大頭菜，還在島上觀光了一圈後才離開，讓潔西卡相當興奮。

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潔西卡將這段奇妙的相遇在推特上分享後，馬上引來53.9萬個喜歡，也引出不少網友以佛羅多創作的迷因梗圖，十分有趣。

guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out ???????????????????? this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR — jessa ???? （@directedbyrian） April 23, 2020

潔西卡將這段奇妙的相遇在推特上分享後，馬上引來53.9萬個喜歡，也引出不少網友以佛羅多創作的迷因梗圖，十分有趣。（圖擷取自twitter）

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