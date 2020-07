動森玩家分享「大頭菜飆破599元」 釣出佛羅多拜託：讓我賣

2020-04-24 21:27:31

〔即時新聞/綜合報導〕投資有賺有賠,詳情請看大頭菜說明書!目前在全球爆紅的隔離好夥伴《集合啦!動物森友會》(Animal Crossing New Horizons;ACNH),除了自由度高、什麼都辦得到外,許多玩家也一頭栽入大頭菜的期貨市場;外國有個動森玩家日前在自己的推特分享自己島上的大頭菜,價格已經飆到599元,讓有需要的玩家可以私訊要連線密碼,結果意外釣到以飾演《魔戒》電影三部曲主角「佛羅多」聞名的演員伊利亞.伍德(Elijah Wood),讓她驚呼連連。

綜合媒體報導,這位推特網友潔西卡(Jessica,推特帳號Jessa)說,發現伍德私訊她的時候「嚇了一大跳」;最後伍德也成功拜訪潔西卡的「阿克-托」島(Ahch-to,取自星際大戰),不僅在島上成功販賣大頭菜,還在島上觀光了一圈後才離開,讓潔西卡相當興奮。

潔西卡將這段奇妙的相遇在推特上分享後,馬上引來53.9萬個喜歡,也引出不少網友以佛羅多創作的迷因梗圖,十分有趣。

guys I tweeted my turnip prices and elijah wood just came to my island and hung out ???????????????????? this is the best day in quarantine yet pic.twitter.com/H3mYJWnvgR