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澳前國防部官員爆料 中國「武漢號」驅逐艦現身馬國沿海

澳洲前國防部官員透露，中國武漢號飛彈驅逐艦（見圖）一直以來都在馬來西亞沿海作業。（圖取自中國海軍網）

澳洲前國防部官員透露，中國武漢號飛彈驅逐艦（見圖）一直以來都在馬來西亞沿海作業。（圖取自中國海軍網）

2020-04-23 21:22:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎侵襲全球，中國在疫情期間多次派出軍艦在南海頻繁活動，美方上週與澳洲海軍，聯合在鄰近馬來西亞的南海展開軍演，澳洲前國防部官員對此爆料，中國「武漢號」飛彈驅逐艦一直在馬來西亞沿海運行。

根據《紐約時報》報導，澳洲海軍安薩克級巡防艦「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）近期與美軍巡洋艦「碉堡山號」（USS Bunker Hill）、兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）、勃克級驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry）上週在南海聯合演習，距馬來西亞海岸約200海浬。

前澳大利亞國防官員彼得·詹寧斯（Peter Jennings）透露美軍演習動機，1艘中國政府的調查船在上週開始，藉由馬來西亞國營企業、馬來西亞國家石油公司的「西卡佩拉號」（West Capella）石油船當作掩護，在馬來西亞沿岸運行，這艘中國調查船名為「海洋地質8號」，先前也活躍於越南附近海域。

詹寧斯說，從今年3月開始，中國用盡各種方式將勢力範圍觸及日本海至南海海域，且1艘中國軍艦一直以來都在馬來西亞沿海作業，詹寧斯依照澳洲法規，無法對外公開中國軍艦正從事何種任務，但他透露，該艘軍艦為中國「武漢號」飛彈驅逐艦。

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