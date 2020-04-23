美軍上將：無跡象顯示金正恩失勢

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美軍高層稱無跡象顯示北韓領導人金正恩重病失勢。（路透）
〔編譯張沛元／綜合報導〕美軍參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（General John Hyten）22日表示，有關日昨被謠傳病危的北韓領導人金正恩，美軍未掌握任何跡象顯示他已無法視事與無法控制北韓軍隊。
海騰說，他推斷金正恩仍完全掌控北韓核武與軍力。
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