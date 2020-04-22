為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

金正恩未指定接班人 外媒分析：4至親有望繼承大位

外媒分析北韓領導人金正恩（見圖）若死，幾位至親是潛在接班人選。（路透檔案照）

外媒分析北韓領導人金正恩（見圖）若死，幾位至親是潛在接班人選。（路透檔案照）

2020-04-23 00:46:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期被美國媒體《CNN》披露接受心臟手術後命危，南韓雖對此出面否認，但金正恩遲未公開露面持續引發外界聯想，外媒分析，若金正恩真的不幸離世，4位至親有望接班。

根據《彭博》報導，金正恩（Kim Jong Un）上任8年多，金正恩（Kim Jong Un）的健康狀況一直充滿神秘色彩，儘管金氏家族像其他世襲王朝一樣，在男性繼承人之間移交權力並統治朝鮮70年，但現年36歲的金正恩卻沒有任命繼承人，但這些至親有望成為潛在接班人。

《彭博》指出，金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）是金正恩最親密的助手之一，又有金家血統，過去幾度陪同金正恩與美國總統川普、中國領導人習近平會面，金與正本月初恢復北韓勞動黨政治局候補委員身分，是金氏家族最具有政權正當性的人選，但不清楚北韓是否能夠接受年輕女性繼任最高領袖。

而金正恩的孩子也可能是潛在接班人，韓國國家情報機構曾經披露，外界認為金正恩與妻子李雪主生下3名孩子，最大的孩子2010年出生，但若由未成年人繼承政權，高層可能會要求在孩子成年前，必須由其他成人「攝政」統治。

金正恩另有1名姪子金漢率（Kim Han Sol），金漢率的父親是金正恩同父異母的大哥金正男，在2017年於馬來西亞吉隆坡機場被2名刺客塗抹VX神經毒死亡，其生前是金正恩的政權競爭對手，但金正男死後，金漢率的行蹤已成謎。

金正恩還有1位仍然在世的至親，也就是他的同父母的親哥哥金正哲（Kim Jong Chol），但對吉他的興趣遠超過政治。叛逃到南韓的前北韓駐英國大使館公使太永浩（Thae Yong Ho）曾經提過，金正恩的哥哥不具有任何正式頭銜，只是1位真的相當有才華的吉他手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美軍上將：無跡象顯示金正恩失勢
2020-04-23 00:07

美軍上將：無跡象顯示金正恩失勢
金正恩命危消息瘋傳北韓官媒意外安靜 太永浩：很不尋常
2020-04-22 15:12

金正恩命危消息瘋傳北韓官媒意外安靜 太永浩：很不尋常
南科效應看多 永康自住買盤湧入

南科效應看多 永康自住買盤湧入
美媒再爆術後恐失能 南韓曝光金正恩最新活動否認傳言
2020-04-22 12:09

美媒再爆術後恐失能 南韓曝光金正恩最新活動否認傳言
稱不清楚金正恩病情 川普：祝他好運
2020-04-22 07:22

稱不清楚金正恩病情 川普：祝他好運
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
北韓官媒披露金正恩消息 傳中國醫療團隨時待命
2020-04-22 06:19

北韓官媒披露金正恩消息 傳中國醫療團隨時待命
國際今日熱門
2020-04-22 15:09

港府撤換5局長 林鄭︰用人唯才 須充分認識一國兩制

2020-04-22 23:06

武漢肺炎》台灣確診再添1例 全球確診破259萬 死亡逾17萬

2020-04-22 10:23

駭客趁疫情下手？ 世衛等組織傳2.5萬個電郵、密碼外洩

2020-04-22 10:10

武漢肺炎》羥氯奎寧試驗傳噩耗 服用者死亡率高逾1倍

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播