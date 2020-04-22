金正恩未指定接班人 外媒分析：4至親有望繼承大位

外媒分析北韓領導人金正恩（見圖）若死，幾位至親是潛在接班人選。（路透檔案照）

2020-04-23 00:46:40

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期被美國媒體《CNN》披露接受心臟手術後命危，南韓雖對此出面否認，但金正恩遲未公開露面持續引發外界聯想，外媒分析，若金正恩真的不幸離世，4位至親有望接班。

根據《彭博》報導，金正恩（Kim Jong Un）上任8年多，金正恩（Kim Jong Un）的健康狀況一直充滿神秘色彩，儘管金氏家族像其他世襲王朝一樣，在男性繼承人之間移交權力並統治朝鮮70年，但現年36歲的金正恩卻沒有任命繼承人，但這些至親有望成為潛在接班人。

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《彭博》指出，金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong）是金正恩最親密的助手之一，又有金家血統，過去幾度陪同金正恩與美國總統川普、中國領導人習近平會面，金與正本月初恢復北韓勞動黨政治局候補委員身分，是金氏家族最具有政權正當性的人選，但不清楚北韓是否能夠接受年輕女性繼任最高領袖。

而金正恩的孩子也可能是潛在接班人，韓國國家情報機構曾經披露，外界認為金正恩與妻子李雪主生下3名孩子，最大的孩子2010年出生，但若由未成年人繼承政權，高層可能會要求在孩子成年前，必須由其他成人「攝政」統治。

金正恩另有1名姪子金漢率（Kim Han Sol），金漢率的父親是金正恩同父異母的大哥金正男，在2017年於馬來西亞吉隆坡機場被2名刺客塗抹VX神經毒死亡，其生前是金正恩的政權競爭對手，但金正男死後，金漢率的行蹤已成謎。

金正恩還有1位仍然在世的至親，也就是他的同父母的親哥哥金正哲（Kim Jong Chol），但對吉他的興趣遠超過政治。叛逃到南韓的前北韓駐英國大使館公使太永浩（Thae Yong Ho）曾經提過，金正恩的哥哥不具有任何正式頭銜，只是1位真的相當有才華的吉他手。

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