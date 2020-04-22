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中國小粉紅怕被封鎖不敢出征Steam 黃之鋒號召「反出征」

香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）再次惡搞自己的哏圖，還以簡體中文發文諷刺「亲，听说Steam的游戏很牛逼，地图上还将台湾标为country，太skr一定要玩啊」。（圖擷取自黃之鋒臉書）

香港眾志秘書長黃之鋒（見圖）再次惡搞自己的哏圖，還以簡體中文發文諷刺「亲，听说Steam的游戏很牛逼，地图上还将台湾标为country，太skr一定要玩啊」。（圖擷取自黃之鋒臉書）

2020-04-22 20:07:16

〔即時新聞／綜合報導〕知名遊戲平台「Steam」把台灣「標示為國家」，有中國「小粉紅」發現後揚言出征Steam，要求Steam更改並道歉，不料被「求生意志堅強」的中國玩家拜託手下留情，就怕繼《動物森友會》之後，Steam也慘遭中共當局封鎖；對此，香港眾志秘書長黃之鋒再次惡搞自己的哏圖，還在臉書發文以簡體中文諷刺「亲，听说Steam的游戏很牛逼，地图上还将台湾标为country，太skr一定要玩啊！」，號召網友「幫小粉紅出征」。

由於Steam的「STEAM下載統計資料」中的全球流量地圖中，並未把台灣、香港劃分在中國之下，而台港兩地後方也沒有標註CHINA，玩家也可以在國籍選項中選擇台灣與香港，讓中國小粉紅發現後氣炸，揚言出征STEAM要求更改並道歉。

結果中國玩家深怕繼動物森友會、碧藍幻想事件再次重蹈覆轍，導致STEAM被當局整改或是自我限制，便在網路上拜託小粉紅不要鬧事，就怕STEAM可能整個慘遭當局封鎖；結果反而引起港、台兩地的玩家「反出征」，紛紛反過來「幫」中國小粉紅向中國當局舉報STEAM搞「台獨」。

先前被中國小粉紅指是《動物森友會》遭中國封鎖的始作俑者、香港眾志秘書長黃之鋒，也再次惡搞自己的詪圖，不僅在臉書號召網友幫忙中國小粉紅出征，還在留言處諷刺「不管了，小粉紅們一起來玩吧，有人在Country選Taiwan嗎，我已經註冊了…」

黃之鋒表示「不管了，小粉紅們一起來玩吧，有人在Country選Taiwan嗎，我已經註冊了…」。（圖擷取自facebook）

黃之鋒表示「不管了，小粉紅們一起來玩吧，有人在Country選Taiwan嗎，我已經註冊了…」。（圖擷取自facebook）

Steam的「STEAM下載統計資料」中的全球流量地圖中，並未把台灣、香港劃分在中國之下，而台港兩地後方也沒有標註CHINA。（圖擷取自Steam）

Steam的「STEAM下載統計資料」中的全球流量地圖中，並未把台灣、香港劃分在中國之下，而台港兩地後方也沒有標註CHINA。（圖擷取自Steam）

玩家也可以在國籍選項中選擇台灣與香港。（圖擷取自Steam）

玩家也可以在國籍選項中選擇台灣與香港。（圖擷取自Steam）

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