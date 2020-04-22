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    武漢肺炎》中國湖北再有醫師遭懲處 被指詆毀防疫政策攻擊中醫

    湖北省黃石市中心醫院副院長余向東（左）近日被指控多次在網路詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。圖為余向東在武漢肺炎疫情爆發時身穿防護衣工作的背影。（圖取自網路）

    湖北省黃石市中心醫院副院長余向東（左）近日被指控多次在網路詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。圖為余向東在武漢肺炎疫情爆發時身穿防護衣工作的背影。（圖取自網路）

    2020-04-22 19:39:34

    〔中央社〕中國湖北醫師余向東近日被指詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，遭撤銷副院長等職務。有中國媒體人指出，這是繼李文亮後再有醫師因言獲罪，質疑官方仍容不下醫界不同的聲音。

    明報報導，中國網上近日流傳一份「鄂東醫療集團」紀律委員會的通報文件。通報指，任職於該集團的余向東在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，透過微博、微信公眾號，對政府的戴口罩、封城等防疫措施，及安徽省支援湖北黃石市的1.2噸中藥材，多次發表冷嘲熱諷的不當言論。

    通報指余向東詆毀國家防疫政策、攻擊中醫中藥，損害黨和政府的形象，決定將他記過處分，並免去鄂東醫療集團質量（品質）管理部主任、湖北省黃石市中心醫院副院長等管理職。

    余向東在中國小有名氣，除了在醫院任職，也以「棒棒醫師」為筆名開設微博和微信公眾號，長期發表醫學相關的科普文章，經常質疑中醫，還出了一本叫「拍磚中醫」的書，被網友稱為「中醫黑」。

    中國官方在本次疫情裡，不斷強調「中西醫結合治療」，大力推崇中醫的效用。余向東的言論，和主旋律格格不入。

    疫情期間，余向東投入防疫工作，也兩度發文批評防疫政策。在題為「循證的崩潰」文章中， 他質疑醫界選用幾項治療患者的藥物，缺乏臨床實證，文章刊登不久就被刪除。之後他又在「無證可循就只有等死嗎」中，批評武漢協和醫院盲目地用抗菌藥物，來治療病毒引起的武漢肺炎。

    余向東透過自媒體「健康界」證實了遭懲處的消息，他表示「組織上對我的安排很好，今後做醫生，也做一點質量管理工作，以前寫的文章已經成為歷史」。

    他也在微信公眾號最新的文章裡表示，懲處通報是被別有用心的人給曝光，他暫時關閉微博，「不參與，不折騰，也管不了」。

    資深媒體人于平在微信公眾號「魚眼觀察」撰文指，這是繼已逝的李文亮後，再有湖北醫師因發表「不當言論」被懲處，令醫師群體相當震驚。

    他表示，只要是從專業出發，哪怕醫師有不同意見，也應受尊重，不該被扣上大帽子。「醫學屬於科學，而只要是科學，從來沒有人能壟斷真理」。

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