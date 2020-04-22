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台灣捐30萬片口罩運抵 助美國伊利諾等4州抗疫

工作人員協助運送捐贈給美國的口罩，提供給各州第一線醫療人員使用，紙箱上印有中華民國與美國兩國國旗。（資料照，外交部提供）

工作人員協助運送捐贈給美國的口罩，提供給各州第一線醫療人員使用，紙箱上印有中華民國與美國兩國國旗。（資料照，外交部提供）

2020-04-22 08:51:54

〔中央社〕台灣捐贈30萬片醫用口罩，陸續運抵美國伊利諾、密西根、俄亥俄及印第安納州，協助醫護人員對抗武漢肺炎疫情，8位國會議員、受贈各州及芝加哥市政府感謝台灣慷慨捐贈。

總統蔡英文4月初宣布捐贈全球1000萬片口罩，協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。其中30萬片口罩提供美國中西部4州，伊利諾州、密西根州各10萬片，印第安納州、俄亥俄州各5萬片，當地時間20日、21日陸續運抵。

伊利諾州選出的聯邦眾議員戴維斯（Danny Davis）當地時間20日下午前往芝加哥處理捐贈物資的聯合中心（United Center），與駐芝加哥辦事處長黃鈞耀見證台灣捐贈口罩給芝加哥市。

戴維斯感謝台灣捐贈口罩，期盼國際社會共同對抗疫情。黃鈞耀表示，台灣樂意盡一己之力幫助世界。

除戴維斯親自到場外，夏波（Steve Chabot）、博斯特（Mike Bost）與蘿倫絲（Brenda Lawrence）等7位這4州選出的聯邦眾議員近期也在推特發文，對台灣捐贈醫用口罩表達謝意。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美超過82萬人染疫，伊利諾州、密西根州、俄亥俄州及印第安納州累計確診逾9萬例，為美國中西部受疫情影響最大的4州。

芝加哥為全美第3大城，是伊利諾州疫情最嚴重城市。台灣這批口罩直接捐贈給芝加哥市政府，協助當地第一線醫護人員抗疫，芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）對黃鈞耀表達感謝。

為加速捐贈流程，節省從芝加哥到各州運輸時間，台灣捐贈密西根州、俄亥俄州及印第安納州政府的口罩，都在駐芝加哥辦事處與這3州政府聯繫後，直接從台北運往當地。這3州政府都向駐芝加哥辦事處表達對台灣的謝意。

駐芝加哥辦事處表示，台灣可以幫忙，也正在幫忙，期盼各界持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）。

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