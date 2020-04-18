我國試射「台版薩德」天弓三型 中官媒崩潰「以武拒統」

我國日前在台東縣成功鎮三仙台進行導彈試射，據稱是進行中科院「強弓專案」的「天弓三型飛彈」試射測試；對此有中國官媒稱台我國發展「台版薩德以武拒統」，叫囂解放軍「武統」。圖為天弓三型飛彈發射架。（資料照）

2020-04-18 22:48:50

〔即時新聞／綜合報導〕我國日前在台東縣成功鎮三仙台進行導彈試射，據稱是進行中科院「強弓專案」的「天弓三型防空飛彈增程版本」試射測試；對此有中國官媒稱台我國發展「台版薩德以武拒統」，叫囂解放軍「必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」

綜合媒體報導，軍方在4月9日至4月14日間於台東三仙台進行試射，有相關人士透露，天弓三型正在進行量產計畫，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院依此基礎進行增程的性能提升計畫，代號即為「強弓專案」，希望能將攔截高度提高到70公里，希望達到「台版薩德飛彈」，在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用；目前研發階段已結束，正在進行各個項目的實彈與系統測試。

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近日面對中國的軍事挑釁，我國與美國也頻頻以行動來反制，近期中國解放軍航空母艦遼寧號編隊繞經台灣東海時，我國軍方也出動IDF、F-16等戰機，以及168艦隊基隆級驅逐艦因應；美軍也出動伯克級驅逐艦貝瑞號、偵察機反制。

對此，中國官媒《中國台灣網》在一篇報導中稱，美台聯手在台海地區對抗中國「以武懾獨」已形成常態化機制，並稱「台版薩德、以武拒統」，最後老調重彈，叫囂「解放軍別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」

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