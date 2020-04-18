為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

我國試射「台版薩德」天弓三型 中官媒崩潰「以武拒統」

我國日前在台東縣成功鎮三仙台進行導彈試射，據稱是進行中科院「強弓專案」的「天弓三型飛彈」試射測試；對此有中國官媒稱台我國發展「台版薩德以武拒統」，叫囂解放軍「武統」。圖為天弓三型飛彈發射架。（資料照）

我國日前在台東縣成功鎮三仙台進行導彈試射，據稱是進行中科院「強弓專案」的「天弓三型飛彈」試射測試；對此有中國官媒稱台我國發展「台版薩德以武拒統」，叫囂解放軍「武統」。圖為天弓三型飛彈發射架。（資料照）

2020-04-18 22:48:50

〔即時新聞／綜合報導〕我國日前在台東縣成功鎮三仙台進行導彈試射，據稱是進行中科院「強弓專案」的「天弓三型防空飛彈增程版本」試射測試；對此有中國官媒稱台我國發展「台版薩德以武拒統」，叫囂解放軍「必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」

綜合媒體報導，軍方在4月9日至4月14日間於台東三仙台進行試射，有相關人士透露，天弓三型正在進行量產計畫，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院依此基礎進行增程的性能提升計畫，代號即為「強弓專案」，希望能將攔截高度提高到70公里，希望達到「台版薩德飛彈」，在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用；目前研發階段已結束，正在進行各個項目的實彈與系統測試。

近日面對中國的軍事挑釁，我國與美國也頻頻以行動來反制，近期中國解放軍航空母艦遼寧號編隊繞經台灣東海時，我國軍方也出動IDF、F-16等戰機，以及168艦隊基隆級驅逐艦因應；美軍也出動伯克級驅逐艦貝瑞號、偵察機反制。

對此，中國官媒《中國台灣網》在一篇報導中稱，美台聯手在台海地區對抗中國「以武懾獨」已形成常態化機制，並稱「台版薩德、以武拒統」，最後老調重彈，叫囂「解放軍別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恐引發南海新風暴！ 中國新設西沙、南沙「市轄區」
2020-04-18 21:43

恐引發南海新風暴！ 中國新設西沙、南沙「市轄區」
疫情牽動台美中三角關係 學者：關鍵在台灣法案
2020-04-17 10:26

疫情牽動台美中三角關係 學者：關鍵在台灣法案
母親節私藏組合　成后美肌不費力！

母親節私藏組合　成后美肌不費力！
上月菲律賓海發射飛彈 美軍驅逐艦貝瑞號今通過台海
2020-04-10 22:13

上月菲律賓海發射飛彈 美軍驅逐艦貝瑞號今通過台海
回應共軍！美「白羊座電子偵察機」今飛越台灣西南海域
2020-03-18 20:03

回應共軍！美「白羊座電子偵察機」今飛越台灣西南海域
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
國際今日熱門
2020-04-18 00:38

武漢肺炎》台灣連2日0確診！全球累計222萬例 死亡逾15萬

2020-04-18 00:34

泰式酸辣！專電中國五毛 泰國網友再出新單字「Nmslese」

2020-04-17 23:43

武漢肺炎》非裔人士控訴 在中國受到歧視

2020-04-17 23:58

武漢肺炎》日航空姐服務發燒乘客 配戴飛機維修材料所製面罩

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播