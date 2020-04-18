正妹彈鋼琴雪乳狂晃 彈一半摘口罩露出真面目 網友暴動了

近日網路瘋傳一段正妹彈鋼琴的影片，一名短髮正妹戴著口罩、專心彈奏鋼琴，精湛琴藝讓人聽得如癡如醉，她火辣的身材也相當吸睛，而她彈到一半突然把將口罩摘下，甜美臉蛋更是引發網友一陣熱烈討論。（圖擷取自YouTube）

2020-04-18 19:26:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳一段正妹彈鋼琴的影片，一名短髮正妹戴著口罩、專心彈奏鋼琴，精湛琴藝讓人聽得如癡如醉，她火辣的身材也相當吸睛，而她彈到一半突然把將口罩摘下，甜美臉蛋更是引發網友一陣熱烈討論。

影片中可見，一名戴著口罩、穿著低胸純白緊身上衣搭配白裙的短髮正妹，專注彈著歌手周杰倫的電影《不能說的秘密》插曲《Secret》，當身體隨著音樂起伏擺動時，正妹傲人雙峰也隨之晃動，鏡頭也貼心的聚焦在她胸前深溝，畫面讓人看了噴鼻血。

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當大家好奇正妹的真面目為何時，正妹突然將口罩摘下，露出甜美真面目，原來她就是南韓知名網紅Leezy（임이지），在YouTube頻道上有13萬多的粉絲，也常在IG上分享生活照，擁有4萬多的追蹤者，算是相當有人氣。

影片曝光後也引發網友暴動，紛紛留言「我眼睛一直盯著某些美好的部位，都聽不到琴聲了」、「這一定要用全螢幕仔細看啊」、「我聽不清楚，所以我將其全螢幕播放，聽起來不錯」、「我想大聲聽音樂，所以放大了螢幕。謝謝你」、「好大好白的咪咪」、「好大好白！！」、「我發誓我是被胸吸引進來的，但是聽過演奏後....我還是覺得胸更吸引我，原諒我是個誠實的人」。

原來她就是南韓知名網紅Leezy（임이지），在YouTube頻道上有13萬多的粉絲，也常在IG上分享生活照，擁有4萬多的追蹤者，算是相當有人氣。（圖擷取自YouTube）

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