港警大搜捕 泛民派李柱銘、黎智英等14人遭逮

香港警方今（18）日突襲逮捕有「香港民主之父」之稱的香港民主黨創黨主席李柱銘（中）。（歐新社）

2020-04-18 16:48:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今（18）日突襲逮捕有「香港民主之父」之稱的香港民主黨創黨主席李柱銘、社民連副主席梁國雄、前立法會議員區諾軒等14位香港民主派人士；第一時間不在家而未被逮捕的壹傳媒創辦人黎智英，今日下午1時許返家後也隨即被港警逮捕。

綜合香港媒體報導，香港警方今日大陣仗逮捕14位香港民主派人士，指他們涉及在去年8月18日、10月1日、10月20日組織及參與未經批准之集會。至於一度在疑似被捕名單中的香港「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰，已經在臉書表示他並未被逮捕。

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香港警方原先也欲逮捕黎智英及前立法會議員、大律師吳靄儀，但因2人不在家而暫時作罷。黎智英下午1時許返家，受到大批媒體包圍，但並未回答問題，約1小時後被港警帶走；吳靄儀則在下午3時許自行前往香港中區警署接受逮捕。

據了解，被逮捕者包含李柱銘、梁國雄、區諾軒、黎智英、吳靄儀、前立法會議員楊森、前民主黨主席何俊仁、社民連主席黃浩銘、社民連秘書長吳文遠、民陣副召集人陳皓桓、前立法會議員何秀蘭、支聯會副主席蔡耀昌、工黨副主席李卓人、前立法會議員單仲偕等共14人，分別被帶往住家附近的警署。

香港立法會議員楊岳橋批評，此次大逮捕與香港中聯辦、中國港澳辦日前高調聲明的時機巧合，是兩辦藉全世界忙於抗疫之際，行政治秋後算帳行為。香港立法會議員莫乃光也擔心，他們無法估計民主派立法會議員今日踏出議事廳時，會不會有人被捕。

香港警方今日突襲逮捕香港民主派人士共14人，第一時間不在家的黎智英（圖中）返家後也隨即被捕。（美聯社）

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