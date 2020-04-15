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軍武新知》最新型F-15戰機曝光 F-15QA首飛大秀維京爬升

最新型的F-15戰機型號F-15QA曝光，首飛大秀「維京爬升」展現其靈活操縱性。（圖擷自波音推特）

最新型的F-15戰機型號F-15QA曝光，首飛大秀「維京爬升」展現其靈活操縱性。（圖擷自波音推特）

2020-04-15 16:15:13

〔即時新聞／綜合報導〕1976年就開始服役的美國F-15鷹式戰鬥機（F-15 Eagle）經過多年改進仍活躍在天際中，現為卡達空軍所打造的F-15最新型號F-15QA完成首次試飛，負責開發的波音公司指出，F-15QA擁有改變遊戲規則的能力。

綜合外媒報導，F-15戰機最新版本F-15QA在13日於蘭伯特-聖路易斯國際機場（Lambert-Saint Louis International Airport）完成90分鐘的試飛，其中還大秀「維京式爬升」（Viking）展現其優異且靈活的操縱性，所謂的維京爬升是戰機後燃器全開，用極高的角度爬升來迅速獲得高度的技術。

負責開發的波音公司指出，F-15QA採用新一代技術配備了現代化傳感器、雷達和電子戰系統以及號稱世界上最快的任務電腦；根據美國國防部與卡達軍方的合約，這份價值62億美元（約新台幣1836.4億元）的合約，美國須自2021年起，為卡達空軍提供36架F-15QA以及相關培訓、維護。

波音副總裁兼F-15項目經理庫瑪爾（Prat Kumar）對這次的試飛相當滿意，他表示：「先進的F-15QA不僅提供了改變遊戲規則的能力，而且通過使用先進的製造工藝製造來使飛機變得更有效率」，他稱F-15每飛行1小時的成本是同類戰鬥機的一半，而且能在更遠的距離上能提供更多的有效載荷，「這對於作戰人士來說就是成功。」

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