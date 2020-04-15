武漢肺炎》重症者急性呼吸窘迫瀕死 醫生用這姿勢救他一命

此為翻身示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2020-04-15 14:32:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，已造成全球逾12萬人死亡，美國紐約一名肺部醫學權威醫師近日受同事求助緊急救治一名情況危急的重症患者，結果他僅將患者翻身擺出俯臥姿，就成功改善其症狀，使其最終轉危為安，無須進入加護病房。

根據《CNN》報導，美國紐約「北岸長島猶太裔醫療系統」（Northwell Health）重症監護醫學科主任納拉辛罕醫師（Mangala Narasimhan）上週五（10日）接到同事緊急來電，稱一名40多歲男病患出現急性呼吸窘迫的症狀，情況十分危急，詢問是否應送入重症監護病房收治。

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納拉辛罕醫師獲報後立即趕往醫院，他在路上建議現場醫護，嘗試將本處於仰躺的患者翻身並採用俯臥通氣（Prone ventilation）姿勢，看能否改善患者的呼吸狀況，最終其症狀的確獲得明顯舒緩，經研判無須送入重症監護室。

納拉辛罕表示，武漢肺炎重症患者常死於ARDS急性呼吸窘迫症候群，醫護人員透過俯臥姿將可增加進入患者肺部的空氣，進而提升血氧飽和度，成功降低患者的死亡率。

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