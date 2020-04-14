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    波蘭擬將性教育列犯罪 人權觀察批：削弱人民健康權利

    波蘭婦女開車上街，並在車窗貼上抗議布條，表達對議會墮胎規範的反對。（路透）

    波蘭婦女開車上街，並在車窗貼上抗議布條，表達對議會墮胎規範的反對。（路透）

    2020-04-14 23:58:22

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭對墮胎有嚴苛的規範，只有在胎兒異常、強姦、亂倫或威脅到母體健康等狀況下才被允許進行墮胎。近期該國民眾提出想要訂立更嚴苛的墮胎禁令，內容包含將性教育活動訂為刑事犯罪以及另一項關於墮胎的新規則，預計於明後天在議會進行法條一讀。

    《路透》報導，人權觀察組織（Human Rights Watch）今（14日）指責波蘭政府：「不應利用武漢肺炎（COVID-19）疫情造成的焦慮與混亂，分散到有害的立法嘗試上。」該組織指出，在疫情爆發期間，政府應該要著重在保護人民的健康和權利，而非削弱。

    波蘭執政的保守黨法律與公正黨（PiS）大聲疾呼反對性教育，認為試圖向年輕人傳遞性取向概念和同性戀權利的教育，可能會威脅到波蘭文化，應盡可能予以制止。總統杜達（Andrzej Duda）在本月初說：「我相信殺害無法表達意見的兒童（指胎兒）是謀殺。如果有相關的立法文件擺在我的辦公桌上，我一定會把它簽署成法律。」

    波蘭憲法規定，只要10萬公民連署，便能提交立法建議。而關於墮胎和性教育的提案，已在上屆提交議會，根據議會規定，必須在5月前進行討論。目前尚不清楚波蘭是否會在5月前取消對公眾聚會的限制。

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