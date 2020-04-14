網文亂掰哈薩克渴望回歸 哈國召見中國大使抗議

中國近日大力加強外交與外宣，持續對外發動資訊戰，引起世界多國大為不滿，《路透社》今日指出，中國網站上有文章流傳，聲稱「哈薩克渴望成為中國一部份」，哈國也罕見召見中國大使表達抗議。（圖擷取自哈薩克國際通訊社網站）

2020-04-15 00:39:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日大力加強外交與外宣，持續對外發動資訊戰，引起世界多國大為不滿，《路透社》今（14）日指出，中國網站上有文章流傳，聲稱「哈薩克渴望成為中國一部份」，哈薩克也罕見召見中國大使表達抗議。

綜合媒體報導，中國搜狐近日流傳一篇文章，標題名為「哈薩克斯坦為何渴望回歸中國？」該文章簡述哈薩克共和國的歷史，還稱哈國許多部族領袖過去都曾效忠中國皇帝；文內還指稱，哈薩克「歷來都是中國領土的一部分」，哈薩克人對於被中國不斷入侵一事，「並未有太多抱怨」。

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根據《路透社》報導，哈薩克外交部在14日召見中國大使張宵表達抗議，直指搜狐上的文章與兩國官方「永久全面戰略夥伴關係的精神背道而馳」，此事對「兩個親密鄰國」來說並不尋常，中國外交部也沒有向媒體回覆相關詢問。

「哈薩克斯坦為何渴望回歸中國？」一文目前已在搜狐下架，但其他網站仍有留存。

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