共軍別囂張！美軍關島B-52H核戰略轟炸機秀「大象漫步」

美軍在關島進行包含5架B-52H戰略轟炸機的「大象漫步」，展現其在印太地區仍有足夠戰力。（圖擷自美國空軍）

2020-04-14 14:02:03

〔即時新聞／綜合報導〕「羅斯福號」在內的美軍4艘核動力航空母艦，因艦內爆發新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情，被迫返港隔離，影響印太地區部署，中國解放軍航艦「遼寧號」趁隙通過我國東部海域挑釁，不過美軍也在關島進行包含5架B-52H戰略轟炸機的「大象漫步」，展現其在印太地區仍有足夠戰力。

據航空新聞網站《The Aviationist》報導，關島的美軍安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）在當地時間13日進行「大象漫步」（Elephant Walk）的戰力展示，大批戰機首尾相連在跑道上緩緩前進，以便於在最短時間內起飛最多戰機，考驗飛行員的應變與操控能力，是展現空軍實力的方法之一。

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5架具備核打擊能力的B-52H戰略轟炸機、6架KC-135大型加油機，空軍RQ-4「全球鷹」無人機、海軍MQ-4C「海神」無人偵察機，以及海軍MH-60S「海鷹」直升機在關島跑道排成縱隊，場面相當震撼。

報導指出，本次兵力展示的意圖很明顯，展現美軍太平洋空軍第36聯隊的戰備能力和隨時可投入作戰的能力，表明可確保整個印度太平洋地區的穩定。

5架B-52H戰略轟炸機、6架KC-135大型加油機，空軍RQ-4「全球鷹」無人機、海軍MQ-4C「海神」無人偵察機，以及海軍MH-60S「海鷹」直升機在關島跑道排成縱隊，場面相當震撼。（圖擷自美國空軍）

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