為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國官媒企圖洗白疫情責任 美媒提5大點打臉

    中國官方媒體《新華社》整理時間軸，企圖「洗白」疫情責任，遭美媒5點打臉。圖為中國國家主席習近平（右）與世界衛生組織秘書長譚德塞（左）於1月28日在北京會面。（路透）

    中國官方媒體《新華社》整理時間軸，企圖「洗白」疫情責任，遭美媒5點打臉。圖為中國國家主席習近平（右）與世界衛生組織秘書長譚德塞（左）於1月28日在北京會面。（路透）

    2020-04-14 14:52:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒至全球，中國政府起初試圖淡化危機的做法，被外界質疑隱瞞疫情，待疫情穩定後，中國又大打宣傳戰，企圖推卸防疫責任，把自己形塑成可靠大國，官方媒體《新華社》就整理時間軸，說明中國不僅沒隱瞞疫情，還積極分享病毒訊息。對此，美媒《美國之音》整理了5大點，反擊中國官方企圖「洗白」的說詞。

    根據《美國之音》報導，《新華社》在4月6日發表名為「中國發布新冠肺炎疫情信息，推進疫情防控國際合作紀事」的文章，整理疫情時間軸。中國外交部發言人趙立堅4月9日再次強調，「中國第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作。」然而，真相真的是這樣嗎？

    《美國之音》分析《新華社》的文章指出，中國官方多次聲稱早在1月3日，就已向世界衛生組織（WHO）、美國等組織或國家通報疫情，但有越來越多證據顯示，中國武漢出現的首位確診病例是在12月1日以前，並非官方聲稱的12月31日。根據中國科學家在國際醫學期刊《刺胳針》上發表的論文，首位患者是於12月1日發病，而武漢衛健委在1月初的疫情通報中也曾表示，患者是在12月上旬發病，這代表了中國延遲3週才通報。

    報導表示，其二，中國向世界通報，卻隱瞞了疫情的嚴重性。美國情報機構在一份給白宮的機密報告中指出，中國掩蓋了實際疫情，瞞報確診和死亡人數，並且由於地方政府的隱瞞，中國自己也不清楚疫情的規模。

    其三，中國沒有向WHO分享醫護感染的訊息。在傳染病爆發初期，了解前線醫護人員的健康狀況，對於分析病毒傳播模式和制定防疫戰略，可以起到關鍵作用，但中國卻沒有通報WHO。據中媒早前報導，首起醫護感染病例可追溯到1月7日，而中國官方直到2月14日才在記者會上公布有1716名醫護遭感染的訊息。

    其四，中國一再強調，在1月12日就提交病毒的核酸序列到WHO，與世界各國共享。但事實是，早在去年12月底前，已有至少9名病患的樣本被採集，而中國科學家早在1月2日就檢驗出病毒的核酸序列，卻因為政府嚴格管控無法公布，中國官方整整晚了一個星期才提交核酸序列。

    其五，中國宣稱在第一時間便與國際專家展開合作，WHO的專家團於2月16日展開為期9天的考察。但事實是，在此之前，中國多次拒絕了WHO和美國疾病管制中心的聯合專家團進入考察和提供援助。美國衛生部長表示，美國在1月7日就提出了派遣專家的請求，但均遭到中國拒絕；美國國家過敏和傳染病研究所主任弗契於2月11日表示，美國還是無法確認能否派專家到中國，少了當地疫情的情報，對決策產生很大的影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被中國外交官私信要求稱讚 美國州議會議長：白癡
    2020-04-14 14:05

    被中國外交官私信要求稱讚 美國州議會議長：白癡
    廣東疫情每天固定增3例 中網爆質疑聲浪
    2020-04-14 11:36

    廣東疫情每天固定增3例 中網爆質疑聲浪
    振興三倍券 優惠放大術

    振興三倍券 優惠放大術
    中國人偷巴西200萬件醫療物資 上海同鄉會長遭逮捕
    2020-04-14 10:03

    中國人偷巴西200萬件醫療物資 上海同鄉會長遭逮捕
    代言詛咒？成龍高喊「中國加油」 中網友：這下慘了
    2020-04-14 01:13

    代言詛咒？成龍高喊「中國加油」 中網友：這下慘了
    真是衛生紙做的！中國4600萬「超薄口罩」 黑心製造+1
    2020-04-14 00:44

    真是衛生紙做的！中國4600萬「超薄口罩」 黑心製造+1
    手機留公寓…中生居家隔離趴趴走 韓國考慮遣返
    2020-04-13 16:09

    手機留公寓…中生居家隔離趴趴走 韓國考慮遣返
    國際今日熱門
    2020-07-19 16:59

    CNN事實查核專欄：川普近1個月發表200項錯誤說法

    2020-07-19 16:59

    歐盟經濟復甦計畫討論未果 梅克爾：今恐無法達成協議

    2020-07-19 16:45

    軍情動態》美軍又有兩棲登陸艦起火 疑為焊接火花釀禍

    2020-07-19 16:40

    德支付巨頭作假帳破產 梅克爾被爆曾為其進入中國市場說項

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播