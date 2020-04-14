武漢肺炎》中國官媒企圖洗白疫情責任 美媒提5大點打臉

中國官方媒體《新華社》整理時間軸，企圖「洗白」疫情責任，遭美媒5點打臉。圖為中國國家主席習近平（右）與世界衛生組織秘書長譚德塞（左）於1月28日在北京會面。（路透）

2020-04-14 14:52:19

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒至全球，中國政府起初試圖淡化危機的做法，被外界質疑隱瞞疫情，待疫情穩定後，中國又大打宣傳戰，企圖推卸防疫責任，把自己形塑成可靠大國，官方媒體《新華社》就整理時間軸，說明中國不僅沒隱瞞疫情，還積極分享病毒訊息。對此，美媒《美國之音》整理了5大點，反擊中國官方企圖「洗白」的說詞。

根據《美國之音》報導，《新華社》在4月6日發表名為「中國發布新冠肺炎疫情信息，推進疫情防控國際合作紀事」的文章，整理疫情時間軸。中國外交部發言人趙立堅4月9日再次強調，「中國第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作。」然而，真相真的是這樣嗎？

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《美國之音》分析《新華社》的文章指出，中國官方多次聲稱早在1月3日，就已向世界衛生組織（WHO）、美國等組織或國家通報疫情，但有越來越多證據顯示，中國武漢出現的首位確診病例是在12月1日以前，並非官方聲稱的12月31日。根據中國科學家在國際醫學期刊《刺胳針》上發表的論文，首位患者是於12月1日發病，而武漢衛健委在1月初的疫情通報中也曾表示，患者是在12月上旬發病，這代表了中國延遲3週才通報。

報導表示，其二，中國向世界通報，卻隱瞞了疫情的嚴重性。美國情報機構在一份給白宮的機密報告中指出，中國掩蓋了實際疫情，瞞報確診和死亡人數，並且由於地方政府的隱瞞，中國自己也不清楚疫情的規模。

其三，中國沒有向WHO分享醫護感染的訊息。在傳染病爆發初期，了解前線醫護人員的健康狀況，對於分析病毒傳播模式和制定防疫戰略，可以起到關鍵作用，但中國卻沒有通報WHO。據中媒早前報導，首起醫護感染病例可追溯到1月7日，而中國官方直到2月14日才在記者會上公布有1716名醫護遭感染的訊息。

其四，中國一再強調，在1月12日就提交病毒的核酸序列到WHO，與世界各國共享。但事實是，早在去年12月底前，已有至少9名病患的樣本被採集，而中國科學家早在1月2日就檢驗出病毒的核酸序列，卻因為政府嚴格管控無法公布，中國官方整整晚了一個星期才提交核酸序列。

其五，中國宣稱在第一時間便與國際專家展開合作，WHO的專家團於2月16日展開為期9天的考察。但事實是，在此之前，中國多次拒絕了WHO和美國疾病管制中心的聯合專家團進入考察和提供援助。美國衛生部長表示，美國在1月7日就提出了派遣專家的請求，但均遭到中國拒絕；美國國家過敏和傳染病研究所主任弗契於2月11日表示，美國還是無法確認能否派專家到中國，少了當地疫情的情報，對決策產生很大的影響。

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