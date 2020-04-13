中國又說謊？ 新研究：中方建大壩確實壓縮湄公河下游水位

湄公河下游流經中南半島多國，近年水量嚴重減少，河水顏色從黃色轉變為能見底的藍色。（路透）

2020-04-14 00:42:18

〔即時新聞／綜合報導〕湄公河滋養6000多萬人口，流經中國、寮國、緬甸、泰國，再到柬埔寨和越南。去年（2019）的乾旱致使湄公河下游產生50多年來的最低水位，直接影響到河畔許多農、漁民生計。由於水位太淺，河水也從原先的汩汩濁黃，變為淺藍。由美國政府資助的研究指出，這可能不只是天災，更是人禍。

《路透》報導，美國「Eyes on Earth」公司專精於水資源研究，運用特殊感應微波成像器/超聲波（SSMI/S）技術，取得1992年至2019年湄公河中國流域雨水和雪融水形成的「表面濕度」。

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公司負責人艾倫（Alan Basist）指出，數據顯示5至10月中國雲南省的表面濕度高出平均值，但從泰國、寮國邊境測得的水位卻比平時低3公分。艾倫認為，這代表中國即使在雨季時也不放水，「來自中國的水量限制，嚴重影響到下游。」

中國在湄公河上游興建的11座大壩對下游乾旱的影響一直以來都存在爭議，但由於該國並未發布有關水壩容量的詳細記錄，因此相關數據匱乏。而根據Eyes on Earth的評估，稱其綜合水容量有高達470億立方公尺。

研究團隊以泰國最接近中國的水研究站作為標準，對該區湄公河水量自1992年起做密切追蹤，發現2012年開始，水流數值與往年出現明顯分歧，此時間段中，中國一個較大的水力發電水壩「剛好」啟用。

中國外交部駁斥該研究結果，聲明中說：「中國的大壩建設造成下游乾旱的解釋是不合理的。」並表示，雲南省在去年遭受嚴重乾旱，中國的水庫蓄水量降至歷史新低，「但我們仍盡最大努力保證下游水量的合理排放。」

美國史汀生中心（The Stimson Center）東南亞計畫主任艾博（Brian Eyler）則質疑，中國外交部的說法跟此次研究數據「根本不一致」。他說：「要麼北京在撒謊，要麼他們的大壩管理員在向他們撒謊。在某個地方，有人沒有說實話。」

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