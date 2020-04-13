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    驚！ 3歲童持「乾洗手」玩耍 路過燒垃圾竟嚴重燒傷

    印尼近日卻傳出一起「乾洗手」釀成的悲劇，有名3歲男童持乾洗手在家門外玩耍，只是路過正在燃燒的垃圾，結果全身嚴重燒傷。（圖擷取自臉書 Kiki Henky Gunawan）

    印尼近日卻傳出一起「乾洗手」釀成的悲劇，有名3歲男童持乾洗手在家門外玩耍，只是路過正在燃燒的垃圾，結果全身嚴重燒傷。（圖擷取自臉書 Kiki Henky Gunawan）

    2020-04-13 21:05:23

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎爆發後，各國民眾都搶購酒精、乾洗手等防疫用品，而印尼近日卻傳出一起「乾洗手」釀成的悲劇，有名3歲男童持乾洗手在家門外玩耍，只是路過正在燃燒的垃圾，結果全身嚴重燒傷，雖經過治療後性命無虞，卻必須負擔龐大的醫療費，因此，當地熱心的志工便替他們一家在網路上募款。

    印尼一名關注弱勢兒童的志工谷納萬（Kiki Henky Gunawan）10日在臉書指出，4日時西爪哇省卡拉旺（Karawang）的3歲男童甘加爾（Ganjar）手持一罐開封過的乾洗手在家門外玩耍，想不到，卻因附近剛好有人在燒垃圾，他經過火源時，瞬間引火上身，導致臉和身體都受到嚴重燒傷。

    甘加爾被緊急送到附近的醫院後，卻因該院只收治武漢肺炎病患被迫轉往其他醫院治療，也因他的傷勢十分嚴重，抵達第2家醫院後，醫生立即為他開刀治療，並安排他住院。

    古納萬也在文中提到，甘加爾的父親在坦格朗（Tangerang）一處游泳池工作、收入微薄，不但無法負擔龐大的醫藥費，至今也因封城無法回家陪伴兒子，希望大家能幫忙募款，支援他們一家。

    目前該篇貼文已獲得1.2萬個讚與1.2萬次分享，更有超過5000則留言祝福甘加爾能早日康復。

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