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    軍情動態》歷經14個月維修 美航艦「卡爾文森號」重返海面

    美國海軍航空母艦「卡爾文森號」大修14個月後，終於在4月6日重返海面。（美聯社）

    美國海軍航空母艦「卡爾文森號」大修14個月後，終於在4月6日重返海面。（美聯社）

    2020-04-10 11:30:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）在進入普吉特灣海軍造船廠（PSNS）維修14個月後，終於在4月6日重新下水，離開船塢。

    根據《防務部落格》報導，PSNS指揮官上校沃爾森（Dianna Wolfson）表示，武漢肺炎的大流行對卡爾文森號的維護工作構成了挑戰，但團隊致力讓這艘航艦重返水面。

    項目負責人艾爾比（Mike Irby）說，防疫措施導致勞動力減少，但並未妨礙到團隊的努力。另外，艾爾比指出，船軸、船舵和軸承的材料嚴重不足，而且船舵的舵孔和支桿也需要大幅度地翻修，遽增的工作量使該計劃延後了3個禮拜完工。

    在經歷一年多的維修後，卡爾文森號升級了電氣系統、船舵、船軸、變速箱、船體防護力和戰鬥系統，以及改善了船上官兵的生活空間。

    根據先前報導，美軍目前已有4艘尼米茲級核動力航空母艦出現武漢肺炎確診病例，分別是爆發群聚感染的「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），以及出現零星個案的「雷根號」（USS Ronald Reagan）、「尼米茲號」（USS Nimitz）以及本次報導的卡爾文森號。

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