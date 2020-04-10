為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

無視台灣示警 美批WHO政治掛帥

2020-04-10 05:03:08

〔中央社〕美國今天指控世界衛生組織（WHO）政治掛帥，無視台灣對中國爆發武漢肺炎疫情的警告，WHO太過於順從中國。

美國總統川普先前揚言擱置美國對WHO的捐助，砲轟WHO偏袒中國。關於此事，美國國務院細說分明，指出WHO針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）太慢發出警訊，太過於順從中國，並質疑WHO為何不探究台灣提供的線索。

法新社報導，國務院一名發言人說，美國對於台灣的資訊被拒於全球衛生界之外深感不安，這點反映在WHO於2020年1月14日聲明指出，沒有人傳人的跡象。

她批評WHO從2016年起拒絕給予台灣觀察員地位，「WHO再次選擇將政治置於公共衛生之上」，WHO的行為已「犧牲時間與性命」。

法新社指出，副總統陳建仁接受英國金融時報訪問時指出，台灣早在去年12月31日即警告WHO武漢肺炎會人傳人，台灣的醫生從中國同事聽說武漢當地醫護人員身體不適，但WHO並未採取行動證實此一發現。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天表示遭到種族歧視言論等人身攻擊，並點名指責台灣。台灣已要求譚德塞道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門
2020-04-09 23:51

武漢肺炎》台灣新增1例！ 全球確診153萬153例 死亡8萬9637例

2020-04-09 06:52

記者會狂轟3分鐘！譚德塞抓狂點名：攻擊都來自台灣 影片

2020-04-09 08:00

武漢解封 武漢人：沒有外界想像的恢復行動自由

2020-04-09 09:29

譚德塞下台？懲罰中國？ 美國務卿回應了

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播