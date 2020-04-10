無視台灣示警 美批WHO政治掛帥

2020-04-10 05:03:08

〔中央社〕美國今天指控世界衛生組織（WHO）政治掛帥，無視台灣對中國爆發武漢肺炎疫情的警告，WHO太過於順從中國。

美國總統川普先前揚言擱置美國對WHO的捐助，砲轟WHO偏袒中國。關於此事，美國國務院細說分明，指出WHO針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）太慢發出警訊，太過於順從中國，並質疑WHO為何不探究台灣提供的線索。

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法新社報導，國務院一名發言人說，美國對於台灣的資訊被拒於全球衛生界之外深感不安，這點反映在WHO於2020年1月14日聲明指出，沒有人傳人的跡象。

她批評WHO從2016年起拒絕給予台灣觀察員地位，「WHO再次選擇將政治置於公共衛生之上」，WHO的行為已「犧牲時間與性命」。

法新社指出，副總統陳建仁接受英國金融時報訪問時指出，台灣早在去年12月31日即警告WHO武漢肺炎會人傳人，台灣的醫生從中國同事聽說武漢當地醫護人員身體不適，但WHO並未採取行動證實此一發現。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天表示遭到種族歧視言論等人身攻擊，並點名指責台灣。台灣已要求譚德塞道歉。

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