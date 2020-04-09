美眾院凍結金援世衛提案曝光 罕見提及ROC與PRC

2020-04-10 05:54:08

首次上稿 00:42

更新時間 05:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日提案凍結美國給世界衛生組織（WHO）的資金，目前法案已在網路公開閱覽，內容罕見地記載中華民國（Republic of China）與中華人民共和國（People’s Republic of China）。

瑞森紹爾7日發出聲明指出，WHO幫助中共向世界隱藏武漢肺炎的威脅，而現在美國已經有超過萬人以上死於武漢肺炎，預估這個數字將在未來幾週內急遽上升。瑞森紹爾說，美國是WHO的最大貢獻者，美國人辛苦賺來的納稅錢，卻被用來傳播中國的謊言和隱藏可能挽救性命的訊息，這是不正確的，該項決議案將對WHO的過失和欺騙究責。美國的捐款佔WHO各成員國的22％。

從美國國會官網可見，「H.RES.917」法案內容寫道，「在2019年12月31日，中華民國警告世界衛生組織，COVID-19（武漢肺炎）可能會在人與人之間傳播，但世界衛生組織無視他們的警告，為的是不要冒犯中華人民共和國。」

法案內容還指出，「2020年1月14日，世界衛生組織在推特上寫道：『中國當局進行的初步調查未發現人與人之間傳播的明確證據』。」該法案若通過，美國政府在世衛秘書長譚德塞下台、並成立國際委員會調查世衛之前，會扣留原本要提供給世界衛生組織的資金。

該法案有21名眾議員連署，分別為錢尼（Liz Cheney）、派里（Scott Perry）、凱勒（Fred Keller）、巴彬（Brian Babin）、戈薩（Paul Gosar）、史杜（Greg Steube）、萊特（Ron Wright）、班克斯（Jim Banks）、提蒙斯（William Timmons）、柯林斯（Doug Collins）、羅伊（Chip Roy）、韋柏（Randy Weber）、瑞格曼（Denver Riggleman）、華茲（Michael Waltz）、克勞福（Rick Crawford）、岡薩雷茲（Anthony Gonzalez）、弗格森（Drew Ferguson）、貝爾德（Jim Baird）、蓋茨（Matt Gaetz）、佛羅瑞斯（Bill Flores）等人。

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