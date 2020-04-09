為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美眾院凍結金援世衛提案曝光 罕見提及ROC與PRC

2020-04-10 05:54:08

首次上稿 00:42
更新時間 05:54

美國眾議員提案凍結世衛資金，內容罕見地提及中華民國與中華人民共和國。（路透檔案照）

美國眾議員提案凍結世衛資金，內容罕見地提及中華民國與中華人民共和國。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日提案凍結美國給世界衛生組織（WHO）的資金，目前法案已在網路公開閱覽，內容罕見地記載中華民國（Republic of China）與中華人民共和國（People’s Republic of China）。

瑞森紹爾7日發出聲明指出，WHO幫助中共向世界隱藏武漢肺炎的威脅，而現在美國已經有超過萬人以上死於武漢肺炎，預估這個數字將在未來幾週內急遽上升。瑞森紹爾說，美國是WHO的最大貢獻者，美國人辛苦賺來的納稅錢，卻被用來傳播中國的謊言和隱藏可能挽救性命的訊息，這是不正確的，該項決議案將對WHO的過失和欺騙究責。美國的捐款佔WHO各成員國的22％。

法案內容提及中華民國（ROC）提醒世衛，武漢可人傳人，但世衛選擇忽視，為的是不要冒犯中華人民共和國。（圖取自美國國會官網）

法案內容提及中華民國（ROC）提醒世衛，武漢可人傳人，但世衛選擇忽視，為的是不要冒犯中華人民共和國。（圖取自美國國會官網）

美國國會官網可見，「H.RES.917」法案內容寫道，「在2019年12月31日，中華民國警告世界衛生組織，COVID-19（武漢肺炎）可能會在人與人之間傳播，但世界衛生組織無視他們的警告，為的是不要冒犯中華人民共和國。」

法案內容還指出，「2020年1月14日，世界衛生組織在推特上寫道：『中國當局進行的初步調查未發現人與人之間傳播的明確證據』。」該法案若通過，美國政府在世衛秘書長譚德塞下台、並成立國際委員會調查世衛之前，會扣留原本要提供給世界衛生組織的資金。

該法案有21名眾議員連署，分別為錢尼（Liz Cheney）、派里（Scott Perry）、凱勒（Fred Keller）、巴彬（Brian Babin）、戈薩（Paul Gosar）、史杜（Greg Steube）、萊特（Ron Wright）、班克斯（Jim Banks）、提蒙斯（William Timmons）、柯林斯（Doug Collins）、羅伊（Chip Roy）、韋柏（Randy Weber）、瑞格曼（Denver Riggleman）、華茲（Michael Waltz）、克勞福（Rick Crawford）、岡薩雷茲（Anthony Gonzalez）、弗格森（Drew Ferguson）、貝爾德（Jim Baird）、蓋茨（Matt Gaetz）、佛羅瑞斯（Bill Flores）等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
挺譚德塞？法總統拒WHO陷美中衝突 馬克宏：相信世衛
2020-04-09 21:50

挺譚德塞？法總統拒WHO陷美中衝突 馬克宏：相信世衛
就剩他們挺譚德塞......趙立堅：民進黨以疫謀獨
2020-04-09 21:28

就剩他們挺譚德塞......趙立堅：民進黨以疫謀獨
母親節私藏組合　成后美肌不費力！

母親節私藏組合　成后美肌不費力！
譚德塞控台灣人歧視 網友笑：「罵黑人」其實在說「他」
2020-04-09 21:12

譚德塞控台灣人歧視 網友笑：「罵黑人」其實在說「他」
譚德塞轟「攻擊都來自台灣」 施景中：全球都是台灣人
2020-04-09 20:02

譚德塞轟「攻擊都來自台灣」 施景中：全球都是台灣人
出門小心疫疫 行車安全成全民關注

出門小心疫疫 行車安全成全民關注
中國要各國別歧視！非洲網紅揭惡行：就是你們自己啦
2020-04-09 17:20

中國要各國別歧視！非洲網紅揭惡行：就是你們自己啦
國際今日熱門
2020-04-09 23:51

武漢肺炎》台灣新增1例！ 全球確診153萬153例 死亡8萬9637例

2020-04-09 06:52

記者會狂轟3分鐘！譚德塞抓狂點名：攻擊都來自台灣 影片

2020-04-09 08:00

武漢解封 武漢人：沒有外界想像的恢復行動自由

2020-04-09 09:29

譚德塞下台？懲罰中國？ 美國務卿回應了

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播