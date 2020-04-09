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台捐贈口罩運抵法蘭克福 德國會議員親迎

台灣捐贈給德國等歐洲國家的口罩，今天運抵法蘭克福機場，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler，右）等多位友台議員特地到場迎接，左為我國駐德國代表謝志偉。（圖擷自臉書）

台灣捐贈給德國等歐洲國家的口罩，今天運抵法蘭克福機場，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler，右）等多位友台議員特地到場迎接，左為我國駐德國代表謝志偉。（圖擷自臉書）

2020-04-09 22:53:54

〔中央社〕台灣捐贈給德國等歐洲國家的口罩，今天運抵法蘭克福機場，多位德國國會議員、邦議員、歐洲議會議員親自到場迎接，並表示謝意。

一架載著中華民國捐贈口罩的中華航空客機9日清晨飛抵德國法蘭克福機場，駐德國代表謝志偉一早即在停機坪上等待，並問候隨行的機組人員。

這批口罩隨後運到物流公司德迅集團（Kuehne + Nagel）的倉儲，來自法蘭克福的歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）、國會健康委員會主席呂德（Erwin Ruddel）、法蘭克福所在的黑森邦（Hessen）邦議會議員提皮（Ismail Tipi）等多位友台議員特地到場迎接。

謝志偉在致詞時表示，台灣與德國雖然沒有邦交，不過兩國民主理念相同，德國的國會和民間多年來支持台灣，台灣在2019冠狀病毒疾病防疫的非常時期知恩圖報，捐贈口罩給歐洲。

威爾許等在場議員致詞時，除了感謝台灣的慷慨捐贈，也呼籲世界衛生組織（WHO）不應該再繼續排擠台灣。

今天運到法蘭克福機場的口罩有100萬片要送給德國，由聯邦衛生部統一發放，其餘將送到波蘭和捷克。

謝志偉向中央社記者表示，100萬片雖然不多，不過這幾天非常多德國友人向他表示感謝之意，讓他非常感動。

根據約翰霍普金斯大學（JHU）網站的統計，目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達150萬2000多例，已造成8萬9700多人死亡，德國有11萬3200多個確診病例，2340多人死亡。

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