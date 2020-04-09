感謝台灣捐口罩 法國學者：勿讓真正朋友孤單

法國里昂政治學院學者高格孚表示，台灣無條件捐贈口罩給無邦交的歐洲國家，是歐洲真正的朋友。（資料照）

2020-04-09 22:17:30

〔中央社〕法國里昂政治學院學者高格孚8日在臉書上發布一則影片，強調台灣無條件捐贈口罩給無邦交的歐洲國家，是歐洲真正的朋友。他呼籲政府伸出援手，勿讓台灣獨自面對中國打壓。

熟知亞洲地緣政治，尤其是海峽兩岸議題的高格孚（Stephane Corcuff）在臉書（Facebook）上表示，台灣捐贈歐洲的700萬片口罩9日將抵達盧森堡。然而之前，他卻在熱門時段的電視節目聽到一位記者說這些是「中國」捐贈的口罩。他說：「當下我差點動怒。我想，中國駐法國大使館應該不會想去糾正這個錯誤。我不知道這是無心還是有意，但總之這個記者的工作做得並不確實。」

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因此高格孚拍攝這支影片，希望向法語世界的網友澄清這個錯誤。他說，這些口罩來自台灣，是「捐贈」的，而且「品質優良」。

他說，這和中國來的口罩不一樣。除了一開始捐贈給法國的100萬片外，中國發送到世界各地的口罩都是用賣的。

根據約翰霍普金斯大學（JHU）網站的統計，目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例將近149萬8000多例，已造成8萬9700多人死亡，法國有8萬3000多個確診病例，1萬800多人死亡。

高格孚說，不是台灣口罩生產過剩，台灣也正積極且成功地處理口罩危機，從一開始的不足到現在日產1500萬片。然而台灣2300萬人口，若每個台灣人每天使用一個口罩，用量目前為止也是不完全足夠的。

「然而，台灣想到了我們」，高格孚接著說，「直到最近，台灣政府才准許國民寄送有限口罩給海外的親屬。但在這情況下，他們仍然捐口罩給我們」。

針對某些人可能質疑若能早點提供幫助更大，高格孚解釋，台灣和法國一樣，都是民主國家，「若台灣是總統說了算，或許動作能快一點。但民主國家在國會有反對聲音時，決策時間一定會比集權、單一政黨政權還長一些」。

高格孚表示，「即使台灣和梵蒂岡之外的歐洲國家沒有邦交，但他們仍然做了這個友善的決定」。他說：「從來沒有一個歐洲國家願意協助台灣，對抗因中國施壓不讓台灣加入任何國際組織所造成的外交孤立，包括目前關鍵時刻的世界衛生組織（WHO），即使以觀察員資格參與世界衛生大會（WHA）都被拒絕。」

高格孚在影片中說，無論歐洲國家承認台灣、與台灣建交與否，「台灣都是一個主權國家」。

他從歷史切入，向網友解釋，法國曾承認建立於1912年的中華民國，「因此改變的不是政權的本質，而是我們對她的看法。1964年之前，法國都是承認中華民國的。即使斷交，也不代表中華民國不復存在。台灣，以中華民國之名，是真實存在的民主政體。」

「然而，我們卻從來沒有幫助過台灣，讓她獨自面對中國、面對網路上無知的言論。」高格孚說，台灣是一個主權國家，不讓台灣加入世界衛生組織，是非常愚蠢的，等同於放任一個國家自生自滅。

高格孚接著說，「除此之外，台灣還能在疫苗研究、優良品質醫療物資等方面大力幫助我們」。他表示，台灣是世界上防疫做得最好的國家。他提到網友的「愚蠢」留言，說「台灣只有2300萬人，當然能做好防疫」。高格孚回應，法國人口為台灣4倍，但我們不只20例死亡，而是1萬人。

高格孚在影片中感性地說，「感謝台灣協助我們，但我們卻從未伸出援手」。他希望法國政府在接下捐贈口罩後，能表達對台灣的感謝。也呼籲媒體、政府、司法部門、社群媒體能逐漸認清兩者的差異。

他引用故總統戴高樂（Charles de Gaulle）1964年與中華人民共和國建交時在記者會上說的話，「應該承認世界的現實樣貌」，當時戴高樂指的是掌控中國近15年的中華人民共和國。然而認清今日的世界樣貌，是要能分辨誰是真正的朋友，而不是那些帶著可疑、甚至危險動機向我們販售口罩的國家，例如以華為技術公司作為條件的中國。

最後他說：「該是時候懂得分辨誰是我們真正的朋友。無條件捐贈口罩給我們的台灣，是忠誠的民主盟友。趁尚未太遲，是時候協助台灣了。」

影片上傳一天有520多人分享。有許多法國網友感謝高格孚詳細解說，並有法國網友分享、稱讚在台灣的經驗，亦有許多台灣網友留言感謝高格孚的支持。

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