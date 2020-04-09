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武漢肺炎》緊急宣言後確診爆增 日本2天新增逾千例

緊急狀態宣言發布後第二天，東京新宿歌舞伎町9日白天人員明顯減少。（讀者提供）

緊急狀態宣言發布後第二天，東京新宿歌舞伎町9日白天人員明顯減少。（讀者提供）

2020-04-09 21:27:23

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕日本以手機定位大數據分析「緊急狀態宣言」發布後，東京都心地區白天活動人數，約比去年同期減少了3至4成，負責統籌疫情對策的經濟再生擔當相西村康稔9日表示，如果要求民眾避免外出未有明顯的成效，2週後可能採取更嚴格的措施。另外，日本政府有意加碼對中部大城愛知縣發布緊急宣言，一旦發布，全國感染人數最多的前8個都府縣等於統統上榜。

日本首相安倍晉三在7日針對包括東京在內7都府縣發布「緊急狀態宣言」，宣布發布後首日的昨天新增確診人數一口氣衝破500人破單日新高，今天至截稿為止，新增確診人數再刷新高，來到567人，國內確診人數累計5537人，短短2天新增超過1000人確診，新增死亡人數3人，累計108人。

今天東京新增181人確診再創單日新高，累計1519人感染，今天確診的181人中有122人感染來源不明。

比較值得注目的是，日本的疫情發生以來，全國47個都道府縣一一淪陷，至昨天為止僅剩北陸的鳥取、島根和東北的岩手一直未傳出疫情，被譽為是日本三大淨土，但是島根縣已在今天出現1名十多歲女童確診而「破功」。

島根縣知事平井伸治才在昨天召開的全國知事視訊會議上提出呼籲，希望政府要求疫情吃緊的七都府縣居民避免與其他地區往來，但似乎晚了一步。另外，秋田、茨城、鳥取、德島、愛媛和沖繩等縣，也要求從7都府縣返鄉的居民或出差者，進行14天的居家檢疫。

「緊急狀態宣言」發布的後的東京都心人員的走動明顯減少，日本放送協會（NHK）報導，都心23區8日的活動人數約193.5萬人，比起前一天減少11.2％，若與去年同日比則減少26％，其中區內大公司總部和政府辦公室林立的政經中心的千代田區，8日活動人數約56.9萬人，較前一日減少了38.4％。年輕人的聖地澀谷區活動人數約31.7萬人，較前一日減少14％，比去年同日減少35.9％。

都內活動人口明顯減少，但仍未符合專家建議「減少7至8成人與人接觸」的基本對策方針。經濟再生相西村在相關地方首長視訊會議上也請求各地首長協助，降低民眾的接觸機會，他並表示，如果要求民眾避免外出未有明顯的成效，二週後可能採取更嚴格的措施。

緊急狀態宣言發布後第二天，年輕人聖地的東京新澀谷區9日白天穿越十字路口的行人也明顯變少。（讀者提供）

緊急狀態宣言發布後第二天，年輕人聖地的東京新澀谷區9日白天穿越十字路口的行人也明顯變少。（讀者提供）

緊急狀態宣言發布後第二天，有「老人原宿」之稱的東京巢鴨地藏商店街，9日白天仍可見到逛街的民眾。（讀者提供）

緊急狀態宣言發布後第二天，有「老人原宿」之稱的東京巢鴨地藏商店街，9日白天仍可見到逛街的民眾。（讀者提供）

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