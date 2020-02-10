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首頁　>　國際

瑞士公投結果出爐 逾6成選民支持反恐同新法

2020-02-10 01:35:02

〔中央社〕瑞士今天針對一項反對仇視同性戀的新法律進行公民投票，最終計票結果出爐，大約63%瑞士選民支持擴大現有反種族歧視法律的適用範圍，性取向也納入其中。

法新社報導，即便有民粹主義右派的瑞士人民黨（Swiss People's Party）強烈反對，瑞士公投最終計票結果顯示，約有63%選民投票贊成擴大現有反種族或反宗教歧視法律的適用範圍，要把性取向納入其中。

瑞士社會民主黨（Social Democratic Party）國會議員芮納（Mathias Reynard）向當地電視台表示：「這是歷史性的一天。」

芮納還說：「對於每一個人和遭受歧視的任何人來說，這傳達了一個重大的信號。」

根據瑞士各邦的公投計票數據顯示，日內瓦邦（Geneva）選民支持比率高達76%，但斯威茲邦（Schwyz）和烏里邦（Uri）等鄉村地區各邦的反對比率較支持還高。

瑞士早有法律禁止基於種族或宗教理由歧視或煽動仇恨，但瑞士國會2018年通過新法，擴大法律適用範圍，把性取向納入。違反這項新法的民眾可被處最高3年有期徒刑。

不過，反對人士取得超過5萬份連署書，達到瑞士實施直接民主制度的必要門檻，因此將這項反恐同新法交付公民投票。

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