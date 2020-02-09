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缺乏配套的交通新法規上路 僅一週奈及利亞交通大亂

2020-02-09 23:35:52
拉哥斯一名婦女背著小孩，正準備上一台計程摩托車。（法新社）

拉哥斯一名婦女背著小孩，正準備上一台計程摩托車。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞商業大城拉哥斯（Lagos）自二月起發布了新的交通命令，禁止市區內計程摩托車的使用。早在禁令實施之前，拉哥斯的交通早就壅塞不已，超過2千萬的居民每日都得忍受堵車的災難，但現在新規上路才一週，狀況顯然更加惡化。

據《法新社》報導，近期當選的拉哥斯州長巴巴吉德（Babajide Sanwo-Olu）宣布禁止在當地被稱為「Okadas」的計程摩托車以及三輪車「Kekes」，表示它們是交通事故的肇因之一，而且不適合一個現代化的都市。Okadas在當地向來是惡名昭著，因為大部分的司機並不遵守交通規則，但對於規劃不良且坑坑洞洞的道路系統來說，卻是拉哥斯重要的交通工具。

現在計程摩托車被禁，市區中公車站出現大排長龍的人潮、汽車司機陷入大塞車中、受到刺耳喇叭與廢氣的攻擊，行人也是又累又氣，整個城市的交通大打結。一名房地產經理人表示，新令上路的第一天，他花了7小時上班、第二天則花上9小時。他只能安慰自己，「現在我帶著筆電，試著在計程車上辦公。」

新的交通禁令讓居民別無選擇，公車站整天都大排長龍。（法新社）

新的交通禁令讓居民別無選擇，公車站整天都大排長龍。（法新社）

為了因應新政策的影響，政府宣布將會增開65輛的公車，然而這個城市有高達2千萬的居民，而且拉哥斯有許多狹窄的小路，明顯不適合以公車彌補交通缺口。以往通勤者會將汽車停在家中，避免塞車，但現在卻別無選擇，只能開車上路，讓自己成為道路更壅塞的原因。

新令不只增加居民的不便，在過去2年致力於開發類似Uber的摩托車叫車服務業者也十分錯愕，他們表示完全沒有事先告知。而身為Okadas的工作者們則在一夜之間失業。一個禮拜來有兩位摩托車的駕駛試圖抗議，他們在路上燃燒輪胎、並向警察扔石頭，但隨後遭警方使用催淚彈驅離。另有一名駕駛不滿地表示，他們繳稅、努力工作養家，政府卻棄他們於不顧，「我們想要的就是工作」。

拉哥斯商會主席穆達（Muda Yusuf）則認為，這不是一項好的、可持續的政策，這讓拉哥斯對於投資者的吸引力降低。且在一個壅擠的城市，摩托車禁令讓物流系統運作變得更困難。「必需要緊急審視這項政策，至少要重新恢復三輪車。」

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