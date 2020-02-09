為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美取消菲國掃毒戰頭頭簽證 杜特蒂終止「部隊訪問協定」反擊

杜特蒂於2月7日下令終止美國與菲律賓在1998年簽署的美菲《部隊訪問協定》（VFA）。（路透）

杜特蒂於2月7日下令終止美國與菲律賓在1998年簽署的美菲《部隊訪問協定》（VFA）。（路透）

2020-02-09 17:32:12

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，美國與菲律賓雙方關係不斷惡化，杜特蒂2月7日下令終止兩國於1998年簽署的美菲「部隊訪問協定」（VFA），因為美國國務院於1月取消現任菲國參議員德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）的旅美簽證，他是菲律賓前警察總長也是菲國總統杜特蒂「掃毒戰」的主要執行者。

《每日郵報》 報導，美國國務院1月取消德拉羅薩簽證後，杜特蒂曾警告美方，要求美國修正這項決定，否則就要終止「部隊訪問協定」，但美國遲遲沒有修正，即便美國長期為菲律賓的重要貿易夥伴及戰略夥伴，但杜特蒂仍於2月7日下令終止美菲「部隊訪問協定」，據悉將影響逾300場聯合演訓並且損害美方所提供的安全協助。

菲律賓總統發言人彭尼路（Salvador Panelo）僅證實杜特蒂已向外交部下達終止命令，表示杜特蒂近期將與川普通電話，除此之外，帕內爾羅並沒有透露太多細節。1998年美菲簽訂「部隊訪問協定」，使美軍進入菲律賓協助訓練菲國部隊。2014年4月達成的美菲「強化防務合作協議」進一步深化兩國軍事合作關係。近年兩國關係惡化，杜特蒂終止美菲「部隊訪問協定」，此舉攸關美國在中南海爭端上的嚇阻能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
狂人縮了！怕得罪習近平 杜特蒂：不參加美國南海軍演
2018-10-10 10:46

狂人縮了！怕得罪習近平 杜特蒂：不參加美國南海軍演
美國願售F-16被嫌「完全沒用」 杜特蒂要的是...
2018-08-25 10:12

美國願售F-16被嫌「完全沒用」 杜特蒂要的是...
杜特蒂向美國喊話 不再參與聯合遠征
2018-03-22 17:39

杜特蒂向美國喊話 不再參與聯合遠征
川普、杜特蒂相見歡 人權擺一邊
2017-11-14 06:00

川普、杜特蒂相見歡 人權擺一邊
國際今日熱門
2020-02-08 23:51

武漢肺炎》首傳美、日籍死例！ 全球確診34973例 725死

2020-02-09 10:58

武漢肺炎》鑽石公主號驚傳疫情惡化 上百人出現發燒等症狀

2020-02-09 00:02

武漢肺炎》「每天最多火化316具遺體」湖北殯儀館人員快崩潰

2020-02-09 00:46

武漢肺炎》中國真實疫情更慘？ 英國專家分析：恐嚴重10倍

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播