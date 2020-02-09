美取消菲國掃毒戰頭頭簽證 杜特蒂終止「部隊訪問協定」反擊

杜特蒂於2月7日下令終止美國與菲律賓在1998年簽署的美菲《部隊訪問協定》（VFA）。（路透）

2020-02-09 17:32:12

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，美國與菲律賓雙方關係不斷惡化，杜特蒂2月7日下令終止兩國於1998年簽署的美菲「部隊訪問協定」（VFA），因為美國國務院於1月取消現任菲國參議員德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）的旅美簽證，他是菲律賓前警察總長也是菲國總統杜特蒂「掃毒戰」的主要執行者。

據《每日郵報》 報導，美國國務院1月取消德拉羅薩簽證後，杜特蒂曾警告美方，要求美國修正這項決定，否則就要終止「部隊訪問協定」，但美國遲遲沒有修正，即便美國長期為菲律賓的重要貿易夥伴及戰略夥伴，但杜特蒂仍於2月7日下令終止美菲「部隊訪問協定」，據悉將影響逾300場聯合演訓並且損害美方所提供的安全協助。

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菲律賓總統發言人彭尼路（Salvador Panelo）僅證實杜特蒂已向外交部下達終止命令，表示杜特蒂近期將與川普通電話，除此之外，帕內爾羅並沒有透露太多細節。1998年美菲簽訂「部隊訪問協定」，使美軍進入菲律賓協助訓練菲國部隊。2014年4月達成的美菲「強化防務合作協議」進一步深化兩國軍事合作關係。近年兩國關係惡化，杜特蒂終止美菲「部隊訪問協定」，此舉攸關美國在中南海爭端上的嚇阻能力。

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