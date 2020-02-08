「因為你的馬沒有裝免持設備」 澳洲男子騎馬接電話觸法

澳洲一名男子因騎馬時接聽手機被開罰，法官解釋「因為你的馬沒有裝免持設備」。馬匹示意圖。（資料照）

2020-02-08 16:58:05

〔即時新聞／綜合報導〕開車時滑手機將依法開罰，那以動物代步時能不能使用手機呢？在澳洲新南威爾士州（New South Wales）一位男子因在騎馬時接聽電話，被當地警察根據新南威爾士州法律《2014年道路法規》開罰，法官聽完也哭笑不得，只能無奈回應男子「因為你的馬沒有安裝免持設備」。

根據《福斯新聞》報導，馬奇地方法院（Mudgee Local Court）負責受理此事，據說當時警方檢察官奧布賴恩（Kris O'Brien）向法院遞交書面文件，並表示被告男子被指控「於駕駛途中使用手機」，當他進一步說明被告的交通工具是一匹馬時，法官戴（David Day）忍不住笑了出來，坦言過去也只受理過一件「酒駕」騎馬的案子，似乎也覺得男子因騎馬時使用手機觸法有些荒謬。

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但根據新南威爾士州法律《2014年道路法規》規定其中「交通工具」的定義確實包含騎乘或拉動車輛的「動物」，因此法官認為男子的行為的確犯法。但被告的辯護律師凱恩（Tim Cain）仍憤憤不平地表示此事「微不足道」，而他的當事人認罪只是因為承認那匹馬「正在移動」。法官只能無奈回應「根據法規，他應該在馬身上安裝免持設備」，並補充說道「在鄉村地區動物確實算是一種交通工具」，但法官也選擇寬大處理，表示如果3個月內未再犯，將刪除這項「犯罪紀錄」。

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