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抓包！俄調查：華為海思晶片有「後門」 錄影設備恐遭入侵

俄羅斯專家近日發表調查報告指出，華為旗下海思（HiSilicon）晶片仍留有「後門」，各式監視錄影機、數位錄影機（DVR）及網路錄影機（NVR）恐遭有心人士入侵。圖為中國華為公司標誌。（路透）

俄羅斯專家近日發表調查報告指出，華為旗下海思（HiSilicon）晶片仍留有「後門」，各式監視錄影機、數位錄影機（DVR）及網路錄影機（NVR）恐遭有心人士入侵。圖為中國華為公司標誌。（路透）

2020-02-06 23:16:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯資訊安全專家亞馬克（Vladislav Yarmak）近日發表調查報告指出，華為旗下海思（HiSilicon）晶片仍留有「後門」，各式監視錄影機、數位錄影機（DVR）及網路錄影機（NVR）恐遭有心人士入侵。

綜合外媒報導，俄羅斯硬體及資訊安全專家亞馬克（Vladislav Yarmak）近日發表調查報告，其中指出華為旗下海思（HiSilicon）晶片仍留有「零日攻擊」（Zero-day）漏洞，俗稱「後門」。

報導指出，華為海思晶片應用於數位錄影機（DVR）及網路錄影機（NVR）及網路監控攝影機（IP）等設備，此漏洞的存在，讓人有機可乘連接特定端口並獲得最高存取權限，恐遭有心人士入侵攻擊，竊取影像資料及監視。

然而，報告中也指出，這比較像是華為「一貫缺乏安全性」的設計問題，並非刻意留下的攻擊漏洞；也有人認為這僅出現在特定的中國製設備中。

據悉，美國正積極遊說歐盟各國禁止華為參與5G網路基礎建設，日前歐盟已通過不具約束力的新章程，使會員國得以限制或禁止使用華為設備；此外，英國已宣布將在非核心5G網路建設中，有限度使用華為產品。

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