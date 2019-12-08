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摩西過紅海再現！香港大遊行群眾自動禮讓救護車

香港大批民眾今（8日）參與「國際人權日遊行」，成千上萬的示威者塞爆大街。（美聯社）

香港大批民眾今（8日）參與「國際人權日遊行」，成千上萬的示威者塞爆大街。（美聯社）

2019-12-08 18:31:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）今（8）日發起國際人權日遊行，數以萬計民眾上街響應，整條街塞爆。有媒體捕捉到當救護車值勤需要穿越遊行人群，現場遊行群眾自動自發立刻讓道，讓救護車可以快速通過，再現「摩西過紅海」的壯觀景象，令網友們大讚：「香港示威者，高質素！」

綜合香港媒體報導，民陣申辦遊行自7月21日之後終於再獲警方「不反對通知書」，「國際人權日遊行」今天下午3點從維多利亞公園出發，西行經金鐘前往中環遮打道。不少遊行群眾高舉「五大訴求，缺一不可」、「追究警暴，捍衛人權」等標語。

香港《立場新聞》《大紀元時報》今天下午都目擊群眾主動禮讓救護車的感人畫面，在金鐘地區，遊行隊伍再次上演「摩西過紅海」的景象，當救護車緊急出勤駛過時，人群自動分站兩邊讓車通過，展現「香港人自律、守法、利他的良好公民素質」。

不少網友感動回應「好有紀律的人民百姓」、「願榮光歸香港」、「黑警封路，我們開路，高下立見」。

香港6月起爆發反送中遊行以來，多次傳出目擊影片指示威遊行群眾井然有序地讓道給救護車，不少網友以「拉拉鍊」形容這般場景，或引用聖經《出埃及記》，把這個景象稱為「現代版摩西分紅海」。

香港6月的反送中遊行，就曾發生過救護車經過遊行隊伍，抗爭人士主動讓道的事情。（法新社檔案照）

香港6月的反送中遊行，就曾發生過救護車經過遊行隊伍，抗爭人士主動讓道的事情。（法新社檔案照）

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