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關注街友問題 全球逾50個城市響應「世界大外宿」

「世界大外宿」活動在全球各國進行，旨在為無家者集資，並喚起政府的關注。圖為倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）。（美聯社）

「世界大外宿」活動在全球各國進行，旨在為無家者集資，並喚起政府的關注。圖為倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）。（美聯社）

2019-12-08 17:29:09

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（7日）晚間，在各地城市，成千上萬的人在街頭露宿，作為全球集資以解決無家者問題，發起「世界大外宿」（World's Big Sleep Out）活動，人群聚集在倫敦、都柏林、紐約等逾50個大城市。據統計有超過5萬人在全球各地響應。

綜合外媒報導，全球外宿活動由蘇格蘭慈善機構和三明治店「Social Bite」的創始人利特約翰（Josh Littlejohn）發起。活動目的在為協助無家者的慈善機構募款，同時也讓一般民眾體會寒冷天氣裡，街友們的困境。

利特約翰表示，希望向世界各國領導人傳達訊息，以制定富有同情心的政策，並為當地遊民和影響大眾的全球難民危機找到解決方案。利特約翰4年前在愛丁堡的夏洛特廣場（Charlotte Square）發起首次外宿活動，僅270人參與。今年的活動已遍及全球逾50個大城市，從紐約的時代廣場到新德里的中央公園。

除了發起外宿活動外，利特約翰經營的三明治店「Social Bite」更是雇用許多無家可歸的人。並為遊民提供每天40至50人份的免費餐點。也得到許多名人的支持，包括喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、哈利王子和梅根等人。

利特約翰發起的活動吸引了許多名人到場支持，其中演員威爾史密斯出席紐約時代廣場的活動，並於現場朗讀睡前故事給外宿的民眾。

利特約翰鼓勵大眾參與，並表示無論是參加各城市廣場外宿活動或是與家人一起露宿家中後花園都沒關係，透過在戶外睡一晚，可以表達對無家者的關心。同時也能向全球政治領導人傳達一個訊息，要求採取行動解決每個人每天在街上目睹的人類苦難。

這次活動設定了5000萬美元（約15億台幣）的籌款目標。一半的錢將捐贈給社區中的非營利街友組織，例如紐約的無家者聯盟（Coalition for the Homeless）。另一半將捐贈給聯合國兒童基金會（UNICEF）等世界各地的慈善機構，這些慈善機構幫助因極端貧困而發生武裝衝突和自然災害的流離失所者。

據統計，全球有超過1億人無家可歸，更有多達16億人沒有適當的住所。外宿活動也希望聯合國能重視各國無家者議題，希望各國能確實統計，並正視相關社會問題。

「世界大外宿」活動在全球各國進行，旨在為無家者集資，並喚起政府的關注。圖為紐約時代廣場（Times Square）。（美聯社）

「世界大外宿」活動在全球各國進行，旨在為無家者集資，並喚起政府的關注。圖為紐約時代廣場（Times Square）。（美聯社）

影星威爾史密斯也到時代廣場力挺支持。（美聯社）

影星威爾史密斯也到時代廣場力挺支持。（美聯社）

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