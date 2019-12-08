200餘香港示威者逃往台灣！ 紐時：台北長老教會牧師居中聯繫

香港反送中運動從6月至今已有200多名年輕人示威者逃往台灣，因為他們擔心被港警拘留時遭到性侵或酷刑。圖為港警壓制示威人士。（美聯社）

2019-12-08 17:15:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動從今年6月展開後，已有200多名年輕人示威者逃往台灣，因為他們擔心被港警拘留時遭到性侵或酷刑。在逃亡過程中，不僅有香港當地人透過秘密管道籌措資金協助，台灣也有教會對這些香港年輕人伸出援手。

據《紐約時報》報導，港警經常對示威者投放催淚瓦斯，並祭出警棍和水砲來鎮壓人群，自6月以來已有5000多名抗議人士被捕，數百人可能面臨著嚴厲指控，他們開始擔心會受法庭上受到不公平的審判，更別提到處流傳著港警會強姦或折磨囚犯。

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一直為示威人士打官司的律師Chris Ng指出，「他們得知丟磚頭可能會被判刑10年，因此他們對香港的司法制度失去了信心。」某次開庭時，有位示威者並沒有露面，Chris Ng猜想他可能已經逃離香港了。

協助這些人逃亡的秘密管道如雨後春筍般湧現，除了提供庇護所和往返機場的載送服務之外，還有籌資團體幫忙支付費用，漁船也開始出售逃亡到台灣的700公里航程座位，每人價格在1萬美元（約新台幣30萬元）左右，牧師們則為被扣留護照的示威者策劃出逃路線。

其中，台北濟南基督長老教會的牧師黃春生負責與香港的組織者聯絡，互相討論示威人士逃往台灣的計劃，並在教堂內安排住宿，同時也會把示威人士介紹給台灣的律師、醫生、援助組織和學校等等。

黃春生表示，最近有一名抗議者透露她被香港警察強姦後懷孕，需要一條船將她運送到台灣以便進行流產手術。另外，在香港理工大學圍城戰後，至少有10名學生搭機抵台，黃春生協助他們獲得台灣某所大學的臨時學生簽證。一名曾向港警投擲汽油彈的14歲少年，其母親則打電話過來希望幫兒子找到新的監護人。

許多台灣人支持反送中運動，因為他們擔心台灣成為下一個香港。黃春生指出，在台灣擔任牧師的22年當中，他曾幫助幾名異議人士逃離中國政府的迫害，但從未見過如此大規模的逃亡行動。

黃春生說，這無疑讓人聯想到「黃雀行動」，亦即1989年六四天安門大屠殺後，藉由秘密管道將數百名六四民主運動人士從中國運送到香港，但差別在於香港當時還是由英國政府管轄。

「黑暗永遠無法擊敗光明」，迎接另外5名香港示威人士抵達教堂後，黃春生喃喃說著，「我相信民主和自由必將擊敗極權主義」。

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