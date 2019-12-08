日本二戰機密公文曝光 陸軍考慮每70人配1名慰安婦

1938年日本駐華領事館與外務省聯絡的機密文件曝光，顯示當時日本陸軍考慮「每70名兵員需要1名左右女招待」。圖為首爾慰安婦銅像（右）與現年92歲的韓國慰安婦老奶奶（左）。（歐新社）

2019-12-08 10:40:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣官房於2017與2018年收集了23份慰安婦相關政府公文，其中13份為1938年日本駐華領事館與外務省聯絡的機密文件，顯示當時日本陸軍考慮「每70名兵員需要1名左右女招待」。

據《共同社》報導，這13份文件名為《關於取締支那（中國）渡航婦女事項》，裡頭有關「女招待」、「特殊婦女」的用詞，在其他報告裡被敘述成「和娼妓一樣」、「被迫從事醜業」，也就是「慰安婦」。

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其中，山東濟南日本總領事向外務省提交的報告，指稱日軍佔領徐州後有186名女性「搭乘軍用車」南下。另外，當地色情業不斷發展，計有「內地人藝妓101、同女招待110、朝鮮女招待多達228」，並預計在當年4月底前召集500名「特殊婦女」。

山東青島日本總領事的報告則顯示，「海軍方面希望增加藝妓女招待合計150名，陸軍方面考慮每70名兵員需要1名左右女招待」。

1993年，時任日本內閣官房長官的河野洋平發表談話，對日軍二戰期間強徵韓國女性充當慰安婦一事道歉，認定「軍隊參與」了慰安婦的強徵，因此這13份機密文件將成為「河野談話」的補充資料。日本關東學院大學現代史教授林博史則表示，這些文件佐證了日軍當時以「軍隊為主體、有計劃地集中女性」的行為。

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