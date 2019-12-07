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噁！ 女網購包裹打開竟是大便 店家：可能倉庫弄錯了

孫媽媽打開包裹竟發現一坨大便。（圖片擷取自微博梨視屏）

孫媽媽打開包裹竟發現一坨大便。（圖片擷取自微博梨視屏）

2019-12-08 00:39:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西一名女子近日在淘寶網購衣物，為確保衣服品質，特意選擇銷量及評分排名較前的店家，並在4天後收到包裹。沒想到打開包裹後，只有一坨疑似排泄物夾雜在濕黏的沙子中，令她們非常錯愕，立即向店家反映，但客服的處裡態度讓她們無法接受。

綜合外媒報導，孫姓女子在網上幫兒子購買了一套運動服，因常常在淘寶網購也是資深買家，還特別挑選了評分和銷量優良的店家，並由孫媽媽代收。4天後包裹便送達，沒想到孫媽媽打開包裹竟是一個塑料袋中裝著濕黏的沙子，中間還有一坨大便，讓老人家感到非常生氣，立即打電話告知女兒。

孫姓女子以為是惡作劇，立即向賣家詢問原因，直言以往從未遇過同樣情況，並表示，她媽媽收到包裹時，確認包裝並無破損，寄件地址亦與她留下的資料相同，不明白為何購買運動服竟會收到大便。未料對方僅回覆「可能是倉庫弄錯了」，並承諾會重新寄出貨品。

孫姓女子說，「我覺得這個理由站不住腳，一包沙子和一坨疑似是排泄物的東西，可以當貨品來存放嗎？」。她要求店家了解事件並再作解釋，客服則表示會交予店長處理。惟事隔3天，孫女士仍未收到解釋，客服亦只告訴她退貨及退款的程序。

孫女感到十分憤怒，按包裹上負責職員的電話致電查詢，卻一直無人接聽，「我要求的很簡單，一個幾十塊錢的東西無所謂，我只是想知道到底是甚麼原因，包括賣家誠摯的道歉這個很重要，但是我沒有得到」。

孫姓女子詢問賣家烏龍包裹緣由，並表示發錯的理由讓她不可置信。（圖片擷取自微博梨視屏）

孫姓女子詢問賣家烏龍包裹緣由，並表示發錯的理由讓她不可置信。（圖片擷取自微博梨視屏）

店家處理態度消極。（圖片擷取自微博梨視屏）

店家處理態度消極。（圖片擷取自微博梨視屏）

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