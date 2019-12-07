毛衣都是塑料做的 聖誕快時尚加劇海洋汙染

各家服飾品牌紛紛推出聖誕節毛衣，但環保團體卻指出毛衣中的塑料恐加劇海洋汙染。（法新社）

2019-12-07 15:06:14

〔即時新聞／綜合報導〕聖誕節將至，各家時尚品牌紛紛推出聖誕圖樣毛衣，但環保團體表示，節慶限定的快時尚恐加劇海洋中的塑料汙染。

綜合外媒報導，英國環保非營利組織Hubbub挑選市面上11個不同品牌共108件毛衣，經分析有95％全部或部分是由塑料製成。丙烯酸是這些節日毛衣中最常見的塑料纖維，其中44％完全由這種材料製成，3/4含有某種程度的丙烯酸。普通的聖誕毛衣可能增加海洋中的塑料汙染問題。

請繼續往下閱讀...

英國普利茅斯大學（Plymouth University）2016年的一項研究表明，丙烯酸每次洗滌都會釋放近73萬個微纖維，遠遠超過聚酯或聚酯棉混合物。

據統計，今年在英國已有1200萬套佳節毛衣被購買，儘管過去已有6500萬的毛衣銷量。據調查，其中40%的聖誕毛衣在佳節期間只被穿著過一次。且35歲以下的成年人中，有1/3的人每年都會購買新的聖誕毛衣。

Hubbub專員迪瓦（Sarah Divall）表示，快時尚是對自然環境的主要威脅，聖誕毛衣尤其是問題，因為許多毛衣中皆含有塑料。迪瓦補充，毛衣應該是為了生活而不僅僅是聖誕節，呼籲民眾可以交換或是購買二手衣，不但可減少快時尚對環境的傷害，也依然能享受佳節氣氛。

英國零售協會可持續發展政策顧問布朗​​（Leah Riley Brown）代表研究中的零售商表示，零售商正在大步發展，確保舊衣服可以變成新衣服，以實現更循環的經濟。目前正在創建更多的回收計劃，以便可以重複使用和回收衣服，將它們從垃圾掩埋場轉移出去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法