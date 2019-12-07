本世紀最嚴重乾旱！ 世界遺產維多利亞瀑布成細流

非洲南部面臨嚴重乾旱，維多利亞瀑布水位持續下降。（路透社）

2019-12-07 13:46:20

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部遭受毀滅性乾旱的襲擊，可喻為本世紀最嚴重乾旱，而與伊瓜蘇瀑布、尼加拉瀑布並稱世界三大瀑布的維多利亞瀑布，因氣候危機，可能導致乾涸甚至消失。

綜合外媒報導，位於非洲贊比西河中游，尚比亞和辛巴威之間的維多利亞瀑布，是聯合國認可的世界自然遺產之一。近期卻因嚴重的乾旱，水位已降至25年以來最低。今年的平均水流量和過去資料相比下降了50%。

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尚比亞總統倫古（Edgar Chagwa Lungu）呼籲，若是不阻止全球暖化問題，恐早成維多利亞瀑布永遠枯竭。尚比亞和辛巴威正遭受乾旱的嚴重打擊，乾旱使數百萬人需仰賴糧食援助。像尚比亞這樣的發展中國家受氣候變化影響最大，承受其後果的​​能力最弱。倫古也表示，維多利亞瀑布目前的情況，正提醒大眾氣候變化正在對人類的環境和生計產生影響。

乾涸的瀑布也使當地的觀光產業大受影響，當地的商家表示，儘管在過去旱季時，水流量會減少，但水位從未低至這種程度。旅客的人數也因此大幅下降。

枯竭的水流更導致辛巴威和尚比亞兩國大幅度停電，兩國過去仰賴贊比西河上游的卡里巴大壩（Kariba Dam）進行水力發電，乾涸的水量迫使兩國進行斷電。

氣象專家安德魯斯（Jim Andrews）表示，贊比西河的流量在雨季中可能有很大的不同，降雨的任何延遲都可能使河流水位持續下降。當地的旱季的時間從4月下旬到9月。通常在10月和11月左右開始下雨，12月至2月則會大量降雨。但今年預期的降雨並未到來。

辛巴威旅遊部擔心觀光客會不再前往該地，因此否認不部有完全乾涸的風險。辛巴威環境部的研究員莫約（Elisha Moyo）則表示，這相當具有可能性，並表示，或許有一年將面臨沒有水沒有瀑布。

當世界各國領導人聚集在馬德里參加氣候變遷會議，討論制止由人為溫室氣體排放造成的災難性暖化時，南部非洲已經遭受到最嚴重的乾旱，約有4500萬人在農作物歉收中需要糧食援助。

維多利亞瀑布是世界三大瀑布之一，更被聯合國列為世界自然遺產。（路透社）

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