全球空污最嚴重的地鐵是？ 英國研究：倫敦

英國一份研究報告顯示，倫敦地鐵是世界上污染最嚴重的地鐵。（法新社資料照）

2019-12-06 23:09:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一份研究報告顯示，倫敦地鐵是世界上污染最嚴重的地鐵，通風不良加上人流量龐大，車廂內的空氣品質非常不優良，尤其是尖峰時段更是糟糕，尤其越靠近市中心的老舊線路，污染程度越嚴重。

根據《BBC》報導，倫敦地鐵是全世界最早通車的地鐵之一，共有11條線，全長402公里，也是世界第4長的地鐵，每日載客量平均高達300萬。英國最近一份調查發現，倫敦地鐵同時也是全世界污染程度最嚴重的地鐵，其中又以維多利亞線（Victoris Line）最嚴重，這主要與地下化導致通風不良有關。

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研究人員發現，維多利亞線的PM2.5含量平均是361微克/每立方米。嚴重的地段更高達800微克／每立方米。而世界衛生組織（WHO）的標凖是10微克／每立方米，超過250微克／每立方米算是嚴重污染。

地鐵的污染主要來自自剎車系統與軌道摩擦，地鐵行駛過程中的摩擦造成微金屬粉塵顆粒，這些粉塵微粒飄散在通風不良又深埋在地下的地鐵路線中，封閉的車廂也使這些污染難以被消化，再加上龐大人流釋出大量二氧化碳，以尖峰時間車廂內的空氣品質最差，列車進站時造成的污染最大。

有專家認為，地鐵中的髒空氣對人體的危害性大過於汽車廢氣。對此，有專家提出對策，建議在月台與軌道之間設立屏障，把乘客與污染源分開，同時在車廂內加強通風裝置。

PM2.5懸浮微粒可以通過人的呼吸道進入肺部和血液系統，長期接觸將提高心臟病、中風以及肺癌的風險。搭乘地鐵是許多人每天必要的行程之一，建議在月台時盡可能遠離軌道並戴上可以阻擋PM2.5的口罩，以防暴露在危險的髒空氣之中。

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