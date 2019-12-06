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澳洲野火直衝雪梨 動物園急撤300隻動物

澳洲野火燒不盡，野生動物園馬上撤出園內300隻動物。（歐新社）

澳洲野火燒不盡，野生動物園馬上撤出園內300隻動物。（歐新社）

2019-12-06 16:49:03

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲自11月初發生多起野火，造成民眾死傷、財物損失，目前野火已經延燒到雪梨北部，雪梨北方的野生動物園也撤離了300隻動物，國外消防隊也到澳洲救災緩解當地人員困境。

綜合外媒報導，澳洲東部沿海地區近日出現上百起大小火災，結合起來成了「大火」，澳洲徒步野生動物園（Walkabout Wildlife Park）表示，已運出蜥蜴、澳洲野犬（dingo）、孔雀及其他有袋類動物，共計300隻左右。園區總經理巴納德（Tassin Barnard）表示，這次野火太瘋狂了，因此要做好因應措施。

新南威爾斯省（New South Wales）鄉村消防局（RFS）局長費兹西蒙斯（Shane Fitzsimmons）則表示，當地時間6日已有部分美國和加拿大消防人員到場幫忙，希望可以減輕這些精疲力盡的澳洲消防員壓力，也會有事故管理專家和航空專家協助緩解消防員的疲勞，以及救災人員輪班。

至11月起，澳洲野火現在已造成680戶房屋燒毀，6人死亡。科學家表示，澳洲叢林野火在澳洲很常見，不過隨著全球氣候變遷，導致乾旱期間越長，今年的澳洲野火來得比以前還要早。雪梨也因野火燒出的餘灰，整座城市被籠罩在灰濛濛的空氣中。

雪梨歌劇院被籠罩在充滿野火灰燼的空氣中。（歐新社）

雪梨歌劇院被籠罩在充滿野火灰燼的空氣中。（歐新社）

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