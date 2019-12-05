創舉！蘋果首購「零碳排」鋁材：百年煉鋁工法或改變

蘋果（Apple Inc.）公司今（5）日宣布，已購入該公司首批「零碳排」鋁材。圖為蘋果電子產品示意圖。（路透）

2019-12-06 00:08:09

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple Inc.）公司今（5）日宣布，已向全球最大的兩間鋁材供應商，購入該公司首批「零碳排」鋁材。

據《路透》報導 ，蘋果（Apple Inc.）公司今（5）日宣布，已向全球最大的兩間鋁材供應商美國鋁業（Alcoa Corp）和力拓集團（Rio Tinto）合資的加拿大鋁材公司Elysis，購入蘋果公司史上首批「零碳排」鋁材。

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報導指出，這些「零碳排」鋁材將會在下個月從美國賓州匹茲堡（Pittsburgh）運出，並用以製造蘋果產品，但蘋果公司並未指名哪些產品會使用這些鋁材。

鋁材冶煉傳統上會製造相當可觀的碳排放，因必須將電流引導入稱為「陽極」的巨大碳塊中，過程會產生大量消耗並排放大量二氧化碳（carbon dioxide）至大氣中。

因此，在國際各界「無碳行動」的呼聲下，採礦及製造業者響應外界要求，開始尋求降低對氣候變遷影響的工法。對此，蘋果副環境總裁傑克遜（Lisa Jackson）表示：「過去130年，鋁作為常見的產品材料，一直都是以同樣的方式製造出來。現在，一切都將改變。」

據悉，Elysis公司本身也獲得蘋果及加拿大、魁北克政府的入股投資。雖然雙方都不願透露本次採購的規模和花費，但他們宣稱「零碳排」鋁的生產過程，花費將會比傳統煉鋁更少。美鋁公司也預計在2024年前將「陶瓷陽極」商品化，期待完全取代傳統碳塊，直接減少煉鋁過程的溫室氣體排放。

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