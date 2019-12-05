不滿金正恩被稱為火箭人！ 北韓嗆川普再挑釁就是「老番癲」

川普（圖左）日前出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，他在會中表示「金正恩（圖右）喜歡射火箭，這就是為何我稱他為火箭人」，並強調「若有必要，可能會使用武力」。對此北韓相當不滿，警告若再繼續發表類似隱喻言論來激怒，就是再一次顯現出「老番癲的糊塗」。（路透）

2019-12-05 23:56:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前抵達英國倫敦，出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，他在會中表示「金正恩喜歡射火箭，這就是為何我稱他為火箭人」，並強調「若有必要，可能會使用武力」。對此北韓相當不滿，北韓外務省副相崔善姬警告，若再繼續發表類似隱喻言論來激怒，就是再一次顯現出「老番癲的糊塗」。

川普日前在北約鋒會中提到北韓，強調「若有必要，可能會使用武力」，事後北韓人民軍總參謀長朴正天針對川普言論強調，「美國如果使用武力，我們也將採取相應行動」。而川普在會中也以隱喻的方式說道「金正恩喜歡射火箭，這就是為何我稱他為火箭人」。

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綜合韓媒報導，北韓外務省副相崔善姬警告，即使北約峰會上川普稱北韓領導人金正恩為國家元首，但火箭人的隱喻卻有失尊重，她強調，若這些話再度出現，那就會視為是美國對北韓的刻意挑釁，到時候川普就是再一次顯現出「老番癲的糊塗」。

2年前川普和金正恩隔空嗆聲時，川普就曾以火箭人來形容金正恩，當時金正恩也不甘示弱的回嗆川普是「老番癲」，如今看來美國和北韓彼此間的情勢，又變得緊張起來，恢復核子外交的希望也漸趨渺茫。

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