南韓SK集團會長妻子訴請離婚 索分手費365億財產

2019-12-05 20:00:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第三大財閥SK集團會長崔泰源的妻子盧素英，4日提出離婚訴訟，要求崔泰源支付3億韓元（約新台幣833萬元）的撫慰金，並提出財產分割要求，要求分得崔泰源所持SK集團股票的42.29%，價值約11.9億美元（約新台幣365.9億元）。

綜合外媒報導，盧素英是南韓前總統盧泰愚的女兒，在父親就任總統的1988年與崔泰源結婚，2人育有1子2女。2015年，崔泰源投書媒體自白有情婦，兩人還育有1女，2017年，崔泰源向法院提交離婚協調未果，去年2月進入訴訟離婚程序。

盧素英過去對離婚訴訟的態度一直是「守護家庭」，但本月4日在臉書發文宣布改變態度，她表示，「在飽受屈辱的時候我也始終抱著一線希望，想要等待光明，但現在，這線希望已徹底消失」。

針對向提起離婚訴訟的崔泰源提起反訴，盧素英解釋，「大女兒已經結婚，小女兒也已經大學畢業」，「這個時候，我覺得是時候放手，讓丈夫去追求他心心念念的所謂幸福了」。

崔泰源持有SK集團18.4%股份，若按照盧素英的要求，她將獲得約7.8%股份，這可能削弱崔泰源對SK集團的控制，但他仍是最大股東。另外，盧素英要求3億韓元撫慰金，是針對崔泰源外遇和意圖通過離婚訴訟將自己逐出家庭的精神損失賠償。

韓媒指出，鑒於雙方已就離婚達成共識，訴訟焦點就是撫慰金數額和財產分割比例。一般來說，法院在判斷財產分割比例時，主要考慮兩人的結婚時間和對財產生成的貢獻度。

《彭博》稱，這可能成為亞洲最高額分手費的離婚案之一，並可能出現新的億萬富翁。

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