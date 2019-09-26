三星長公主離婚案 「男版灰姑娘」可拿141億分手費

2019-09-26 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星集團家族長女李富真，2014年與結婚15年的丈夫任佑宰訴請離婚，官司纏訟至今。首爾高等法院今（26）日公布二審結果，前夫的財產分割比例提高，李富真需支付任佑宰141億韓元（約新台幣3.6億元）。

《韓聯社》報導，首爾高院26日判決兩人解除婚姻關係，考慮各種因素後，決定將財產分割比率從15％變更為20％，金額為141億韓元，子女監護權和撫養權則都歸李富真，任佑宰獲得每月2次探視權。

李富真的律師表示，判決結果在預料之中，感謝法院在離婚、子女監護權和撫養權方面維持一審判決。任佑宰的律師則對判決結果深表遺憾，對判決結果部分不服，收到判決書後會決定是否上訴。

李富真2014年與結婚15年的丈夫、三星電氣前常務顧問任佑宰訴請離婚。2017年，首爾家庭法院判決兩人解除婚姻關係，並將子女監護權和撫養權判給李富真，允許任佑宰诶每月探視1次。

財產分割方面，一審裁決李富真需支付任佑宰86億韓元（約新台幣2.2億元）。但任佑宰不服提出上訴，稱前妻有部分股權沒有被算到資產裡。

1999年，李富真不顧雙親反對，與三星子公司員工任佑宰結婚，這起婚事轟動南韓社會，任佑宰更被封為「男版灰姑娘」（Mr. Cinderella）。

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