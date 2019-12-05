強推「清潔煤」 中國河北爆多人中毒死亡

中國河北傳出多人使用「清潔煤」中毒死亡。（圖擷取自微博）

2019-12-05 08:22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中共當局強推「煤改氣」工程，在農村採取強制禁煤政策，中國河北省在此政策下，硬推「清潔煤」來執行，結果，導致農村多人一氧化碳中毒死亡、送醫治療。

根據中國媒體追蹤，河北承德市傳多名村民疑因燃燒「清潔煤」中毒身亡，而在河北唐山已知有6人中毒死亡、數十人送醫住院治療，傳出中毒死亡、送醫的村莊廣達好幾個村子，他們的共同點都是被強制使用「清潔煤」，且不清楚用使用須知，也沒有清潔煤的配套設備，但是，使用的清潔煤來源並不統一，應該是出自多個煤炭經銷公司，且質量混亂。

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據媒體報導，一位住在唐山的村民指出，他們家週邊的數個村子，過去都是使用一般散煤燒熱取暖，但今年10月下旬，被通知一概不能再燃煤，且在村委的統一安排下，以每噸600元人民幣（2640元約台幣）買了幾袋「清潔煤」及配套鍋爐，以能取暖過冬。

這位村民表示，當時村委的說法是，這是上級政府統一命令，「清潔煤」也是政府推廣要求取暖的項目。

至今，只有唐山市政府對此事提出說法，但把村民中毒事件推向人為操作不當，其他地區政府全都沒有回應。

中國河北傳出多人使用「清潔煤」中毒死亡。（圖擷取自微博）

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