8台女背包客付不起房租 在澳洲被迫當6個月性奴

日前有8名台灣女背包客持工作簽證到澳洲一座農場打工，由於她們時薪過低，無力支付農場負責人提供的房屋租金和生活雜費，農場主人強迫她們提供「性服務」，換取住宿費用和生活費。（示意圖，美聯社資料照）

2019-12-05 07:31:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲工會聯盟（United Workers Union）報告指出，日前有8名台灣女背包客持工作簽證到澳洲南澳河地（Riverland）一個農場打工，由於她們時薪過低，無力支付農場負責人提供的房屋租金和生活雜費，農場主人強迫她們提供「性服務」，換取住宿費用和生活費。

綜合媒體報導，澳洲工會聯盟的報告表示，這8名台灣女子以457簽證入境澳洲，在農場負責採摘水果的工作，農場負責人僅支付時薪16澳元（約新台幣334元）的工資。農場負責人兼房東，提供她們一棟有3間臥室的房屋，要求每週支付120澳元（約新台幣2503元）的房租，另外要支付每週20澳元（約新台幣417元）的網路費，以及每週25澳元 （約新台幣521元）的租車費。

請繼續往下閱讀...

報導提到，她們為了支付這些費用，被迫為農場負責人提供「性服務」，以獲得更多的工時。8名台灣女子為了工作機會，在這種惡劣環境隱忍6個月，最後她們向農場負責人的上司投訴，揚言如果對方不取消這名負責人的承包商資格，就要將此事爆料給媒體。另外，她們還要求替代住處和交通工具，以及辭退農場負責人。據了解，這8名台灣女子已經離開澳洲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法