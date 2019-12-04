馬來西亞首例！穆斯林沒週五祈禱 判罰款+入獄

馬來西亞6名穆斯林男子因跳過週五的聚禮，違反伊斯蘭教法，遭判入獄1個月。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2019-12-04 20:08:37

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞6名穆斯林男子因跳過週五的聚禮，違反伊斯蘭教法，遭判入獄1個月。大馬媒體指出，這是大馬首宗沒有進行週五祈禱被判入獄及罰款的案件。

綜合外媒報導，對馬來西亞的穆斯林男子來說，參加每週五的主麻日聚禮是強制性活動，但很少人因不參加受到如此嚴厲的懲罰。6名被告男子年齡介於17至35歲，當時分別與家人在瀑布區野餐，沒參加週五（穆斯林一週中最神聖的一天）的聚禮，遭登嘉樓州宗教事務局執法人員取締。

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6名男子1日在馬來西亞回教法庭認罪後，除了被判1個月徒刑，也分別被處罰款2400至2500令吉（約新台幣1.8至1.9萬元）。若沒有能力繳罰款，刑期將增加6個月。他們對判決提出上訴時仍可保釋。根據馬來西亞的伊斯蘭教法，6名男子最重可能被處2年徒刑。

人權組織「捍衛自由律師團」（Lawyers for Liberty）的馬利克（Zaid Malek）表示，他們被控因個人問題未能參加週五的聚禮，「儘管在穆斯林社會中，某些人認為這種行為不適當，但用刑事懲罰已過當，不是解決這些問題的方法」。

馬利克還說，這些判決違背了宗教事務部長的承諾，即著重於改造罪犯，而非懲罰。

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