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300頁彈劾川普報告出爐 白宮反擊嗆「單方面造假」

川普彈劾報告出爐，白宮則迅速回應，痛批這份報告是「單方面的造假程序」。（美聯社）

川普彈劾報告出爐，白宮則迅速回應，痛批這份報告是「單方面的造假程序」。（美聯社）

2019-12-04 11:01:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院情報委員會，於3日晚間通過川普彈劾報告，稱川普涉嫌犯下包括妨礙國會、要求外國勢力介入美國大選等不當行為，彈劾報告之後將交由眾議院司法委員會審查，對此白宮迅速回應，痛批這份報告是「單方面的造假程序」。

綜合美國媒體報導，由民主黨人所主導的眾議院情報委員會公布一份長達300頁的報告，是美國歷史上第3次的總統彈劾行動，報告中聲稱川普透過白宮會面以及近4億美元的軍事援助為條件，要烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭政府，協助調查民主黨前副總統，也可能是川普2020年大選可能的對手拜登，涉嫌讓外國干預、破壞國家安全等。

面對這份報告，白宮迅速回應，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，民主黨人進行「單方面的作假程序」（one-sided sham process），並未能提出川普違法犯罪的證據。

在這份聲明中，白宮斥這份報告只是反映了他們的挫敗感，「謝安達（Adam Schiff，眾院情報委員會主席）的報告讀起來雜亂無章，想在沒有證據的情況下證明某些東西。」

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