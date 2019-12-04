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比成人手掌大！傳巨蚌入侵美池塘 恐破壞生態被滅

美國紐澤西州亨特敦縣一座池塘日前傳出遭到巨型貝類入侵，蚌殼尺寸大小雖顛覆外界想像，據稱恐擴散到鄰近的德拉瓦河、破壞生態。（美聯社）

美國紐澤西州亨特敦縣一座池塘日前傳出遭到巨型貝類入侵，蚌殼尺寸大小雖顛覆外界想像，據稱恐擴散到鄰近的德拉瓦河、破壞生態。（美聯社）

2019-12-04 11:00:54

〔即時新聞／綜合報導〕比手掌還大！美國紐澤西州亨特敦縣一座池塘日前傳出遭到巨型貝類入侵，蚌殼尺寸大小雖顛覆外界想像，據稱恐擴散到鄰近的德拉瓦河、破壞生態。

綜合媒體報導，紐澤西自然保護基金會經理迪維托（Emile DeVito）表示，團隊在2007年買下這塊土地，並保留為開放空間，卻於3年後發現此物種的蹤跡，使其不敢大意，疑因該區9座深水池處在德拉瓦河支流上游，若不幸擴散，不只會影響本土貝類生存，也有可能傷害河底環境，不利於鯡魚與鱘魚等。

報導指出，美國魚類及野生動服務局認為，此為北美首起此物種大舉入侵的例子，目前正與當地組織合作計畫根除，並指先降低池塘水位，殺死包括具有侵入性的外來種等部分魚類，再把銅基藻類殺手引入泥濘底層。

報導提到，雖得等到明年春天或夏天進行DNA檢測，才能證實結果，但野生動物服務局的弗雷戴（Beth Freiday）指出，官方有信心可以處理這個問題。駐紐澤西外地辦事處的主管史拉丁（Eric Schrading）也說，及早發現並除掉可避免耗費大量資源、損害河流與原生貝類，並於入侵物種管理方面取得巨大成功。

報導提及，此物種的幼蟲起初似透過附著在亞洲鯉魚身上來到美國，接著迅速繁衍，並長到接近足球大小，且比當地物種更具競爭力。據稱在紐澤西發現的貝類，似來自中國黑龍江、長江，與一些有養珍珠的地方，壽命疑可達12至14年，甚至在一些歐洲國家傳出也遭殃。

紐澤西自然保護基金會經理迪維托表示，團隊在2007年買下這塊土地，並保留為開放空間，卻於3年後發現此物種的蹤跡，使其不敢大意。（美聯社）

紐澤西自然保護基金會經理迪維托表示，團隊在2007年買下這塊土地，並保留為開放空間，卻於3年後發現此物種的蹤跡，使其不敢大意。（美聯社）

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