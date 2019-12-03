日本男子誘拐翹家少女 竟認真教「地產知識」還要考試

日本2名國中女生遭到誘拐。圖為女學生示意圖，與當事人無關。（路透）

2019-12-03 20:59:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前發生離奇綁架案，嫌犯37歲的男子阪上裕明涉嫌誘拐2名國中女生，並讓她們住在他自己的套房中。不過警方調查後發現，阪上並未與2名女子同住，也未限制她們的自由，反而提供不動產知識教材供2女研讀，並且還會定期考試。

根據《東京新聞》等多家日媒報導，警方數月前獲報一名女中學生失蹤了近一個半月，追查後在10月底逮捕涉案的阪上裕明，並發現他涉嫌誘拐2名國中少女。警方透露，2名讀中學的女子在網路社群平台上表達想要離家出走，而阪上裕明則透過通訊軟體表示，「到埼玉學習的話，我可以養妳」。

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報導指出，2名少女隨後真的到琦玉找阪上，並住進阪上管理的套房。離奇的是，2名少女唯一被要求的事情，就是要認真讀書和考試。阪上不但沒有限制2名少女的自由，還供她們免費吃住、給她們各自的房間、手機，還讓她們在考試以外的時間可以自由上網。

不過，儘管在3個月的時間內，阪上都沒對這2名少女做出不法行為，但警方還是依涉嫌綁架未成年人的罪名將他逮捕，並將2女送回原本的家庭。阪上裕明則是向警方供稱，他會透過推特尋找有意離家出走的少女，希望將她們變成「琦玉縣房仲專家」，他的目標是在未來開設一間房仲公司，希望如此能馬上招聘到一群「地產精英」。

阪上裕明涉嫌誘拐2名國中女生。（擷取自阪上裕明臉書）

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