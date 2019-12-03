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印度清奈海灘「白雲」覆蓋 浪漫場景背後藏驚悚真相

印度清奈（Chennai）遊艇碼頭海灘（Marina Beach）被帶著毒素的白色泡沫覆蓋。（美聯社）

印度清奈（Chennai）遊艇碼頭海灘（Marina Beach）被帶著毒素的白色泡沫覆蓋。（美聯社）

2019-12-03 15:15:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度清奈（Chennai）遊艇碼頭海灘（Marina Beach）上，積雨雲似的白色泡沫隨著海浪起伏，孩子逐浪歡笑，這無比浪漫的假象事實上由殘酷可怕的真相所構成；當地時間週一開始，大量帶著刺鼻氣味的白色泡沫覆蓋了清奈這個知名觀光景點，醫生警告，這些「白色恐怖」每逢季風季就會重現，而今年比起以往來得更加嚴重。接觸這些帶有毒素的泡沫，恐釀成皮膚問題。

根據《南華早報》報導，泰米爾納德邦污染控制委員會已對這些散布在海岸數公里的泡沫進行採樣化驗。

專家將這次的事件發生歸咎於近日暴雨；該地降下數日大雨，釀成17死悲劇，而大量的雨水四處沖刷，將未經處理的污水和磷酸鹽（phosphate）帶入大海，汙染物與海水翻攪後，就產生了大量的白色泡沫，隨著海浪沖刷上岸。可怕的是，這波降雨短時間內恐怕不會停止。

長期研究此現象的清奈國家海岸研究中心的科學家米甚拉（音譯，Pravakar Mishra）表示，清奈和其他大城市的汙水大概只有40%獲得處理，其餘則直接流向大海。米甚拉表示，比起海平面上升，這些汙水和塑膠微粒等汙染對印度而言危害更大，近期的淨灘活動裡，志工在短短2小時內就在海灘上收集了將近一噸的垃圾。

超過一個世紀以來，遊艇碼頭海灘海灘一直是當地生活核心。2017年，上千條魚就曾因此種汙染而死亡，顧客擔憂漁獲遭到汙染而拒買，連帶使當地漁戶收入受到嚴重打擊。

接觸這些白色泡沫，恐會導致皮膚疾病產生。（法新社）

接觸這些白色泡沫，恐會導致皮膚疾病產生。（法新社）

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