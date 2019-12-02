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巴西正妹電競賽初登板 對鏡頭「比愛心」電暈網友

Mayumi精彩的表現與亮麗外型仍吸引全場目光，尤其是她在首局比賽對著鏡頭比出愛心手勢，被網友戲稱為該場賽事的MVP。（圖擷取自Twitter「INTZ」）

Mayumi精彩的表現與亮麗外型仍吸引全場目光，尤其是她在首局比賽對著鏡頭比出愛心手勢，被網友戲稱為該場賽事的MVP。（圖擷取自Twitter「INTZ」）

2019-12-02 23:12:23

〔即時新聞／綜合報導〕巴西電競協會（the Brazilian Esports Clubs Association）舉辦的《英雄聯盟》冬季電競聯賽，2日隸屬INTZ e-Sports戰隊的女選手「Mayumi」Júlia Nakamura首度登場，就成為場上焦點，她開賽時對著鏡頭比愛心，電暈不少男性觀眾！最後該隊輸掉比賽，她仍被戲稱是這場比賽的MVP。

綜合媒體報導，《英雄聯盟》巴西2019冬季聯賽「Superliga ABCDE」為賽季外的地區性賽事，共有12支隊伍進行分組對戰，在當地時間2日的比賽中，戰隊INTZ正式派出女性選手「Mayumi」出場，雖然該隊伍在三戰兩勝的賽制中，以1勝2敗輸掉比賽，但Mayumi精彩的表現與亮麗外型仍吸引全場目光，尤其是她在首局比賽對著鏡頭比出愛心手勢，被網友戲稱為該場賽事的MVP。

根據外媒報導，Mayumi的本名為「Júlia Nakamura」，是一位日裔巴西人，她在8月時已正式加入INTZ戰隊，2日才在職業比賽中初登板，可惜隊伍沒有贏得開門紅，對此，Mayumi在賽後發文表示，「很遺憾沒有達到我期望的結果，非常感謝大家的支持，希望明年還能繼續支持我」；此外，根據戰隊 INTZ 指出， Mayumi將會是他們2020賽季陣容之一。

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隸屬巴西戰隊INTZ e-Sports的女性選手「Mayumi」，首度登場就成為場上焦點。（圖擷取自Twitter「INTZ」）

隸屬巴西戰隊INTZ e-Sports的女性選手「Mayumi」，首度登場就成為場上焦點。（圖擷取自Twitter「INTZ」）

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